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北捷廣慈站履勘被中央駁回…消防安檢還沒過 議員批：太扯了!

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
捷運信義線東延段履勘，遭交通部駁回。圖／台北市捷運工程局提供
捷運信義線東延段履勘，遭交通部駁回。圖／台北市捷運工程局提供

北捷信義線東延段上個月完成初勘，報請交通部履勘，議員許淑華指出，交通部正式駁回申請，理由包括消防安檢沒過、緊急發電機未完測、捷運站仍有施工，且消防安檢還沒過「太扯了」；對此，捷運局指出，營運通車前將取得消防核可文件、與履勘申請不衝突。

許淑華表示，北市府捷運局為了趕上捷運東延段通車，居然在消防安全檢查尚未通過、設備也還沒完竣前就偷跑履勘（實地勘查），完全無視規定，罔顧市民安全，現在被交通部、甚至是同為市府的消防局，狠狠打臉。

她說，最近交通部正式駁回捷運局的履勘申請，理由毫不含糊，消防安檢沒過、緊急發電機未完測，捷運站仍有施工工地。最令她憤怒的是，捷運局還敢發布聲明，狡辯「初勘時交通部及委員也在場」，試圖混淆是非，幫自己的重大疏失找人背書。

許淑華指出，她翻閱資料記錄發現，5月17日交通部及委員初勘結論就有明白寫出「消防安全設備應於履勘前完竣」。這是一個明確的「先決條件」，而不是捷運局這種「先申請，再賭時間差補件」的僥倖心態。

她說，根據追查，其實消防主管機關於6月4日才剛做過消防檢查，判定還有缺失需要改善，但捷運局卻為了省時間，依然硬闖送件。最終被交通部駁回，真的只能說是理所當然。

許淑華說，她和市民一樣都非常期待捷運信義線東延段完成、準時通車，這條路線因為工程難度非常高，建設期間橫跨10年、耗資近百億。她一路推動與監督，甚至因工程還出現鄰損惡夢，也一直向市府反應、陪伴鄰損的住戶。

捷運局應即刻停止卸責說詞，誠實面對缺失，按照規定走，完備所有「先決條件」，把消防與工程好好做個收尾。

市民的安全絕不能被妥協。

捷運局則表示，信義線東延段計畫5月17日完成初勘，當日包含交通部列席人員在內，皆清楚初勘決議內容為「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」。市府已依初勘決議辦理完成改善，經委員確認後報請交通部辦理履勘。

捷運局也表示，會嚴格遵照初勘決議，一定在營運通車前取得消防核可文件；相關作業與履勘申請同步進行、並不衝突，市府會在確保安全無虞的前提下，提供市民安全舒適的搭乘環境，並爭取早日提供營運服務。

捷運局也指出，至於路面復舊部分，在站前轉乘區將於履勘前全部完成，其他區域路面配合共同管道工程持續施作，並不影響通車時旅客進出動線。

北捷 捷運

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