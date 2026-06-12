左營果貿都更台北招商 146億打造產學研新地標

高市府今天在台北舉辦「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，全案預估可吸引約146億元民間投資，活化約2.48公頃市有土地。

高雄市副市長林欽榮率領市府團隊出席表示，在市長陳其邁推動下，高雄近年全力推動都市更新及公有土地活化政策，自2020年8月以來已推動24案公辦都更，累計投資金額達2832億元。依財政部統計，高雄去年招商金額達1116億元，並連續4年獲全國促參「招商卓越獎」。

林欽榮指出，隨著台積電等科技大廠進駐北高雄半導體S廊帶，左營、楠梓地區正迎來產業升級契機。半導體產業具高度外溢效益，每1名工程師背後約需8名服務產業人員支援，未來相關產業及人口移入，可望帶動周邊就業與生活服務需求，成為左營發展的重要動能。

都發局今天新聞稿表示，基地涵蓋「國家重點領域校際研教園區」C基地，步行約5分鐘可抵達台鐵左營站，車程5分鐘內可串聯高鐵左營站、漢神巨蛋及新光三越等，具備交通與生活機能優勢，肩負串聯高科技產業與人才培育的重要角色。

市府指出，目前已有大學進駐高雄發展實作型課程，結合半導體產業需求培育人才。為降低開發風險，市府已完成園區第二會館及多功能活動中心約30%細部設計深度，納入招商文件，協助投資團隊縮短規劃期程。此案已於6月1日公告招商，預計9月30日下午5時截止收件。

此外，招商條件要求實施者需捐贈80席公有停車位，並提撥部分容積獎勵回饋都市更新基金，以兼顧公共利益與城市永續發展。建築設計則須採漸退式量體配置，保留鳳山舊城鳳儀門視覺軸線，兼顧歷史景觀與都市更新需求。