新北AI實戰職涯營報名要快 市府全額補助6.6萬元課程

新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程，以3個月AI人才密集培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS（亞馬遜雲端運算服務）國際認證，並解鎖 AWS企業參訪，讓青年迎戰AI浪潮，接軌職場。

新北市青年局長邱兆梅表示，AI已成各行各業重要關鍵能力，青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才，此次「AI實戰職涯營」特別擴大招募名額、升級課程內容、增加人才媒合機制等，期望透過完整的系列課程，幫助青年掌握AI技能、提升職場競爭力。

青年局說明，今年採「國際雙認證、商業實戰、企業見習、職缺媒合」打造系列課程，學員名額25名，從今年8月至10月進行3個月密集訓練，由AWS授權講師授課，並開設考前衝刺班，協助學員考取「AWS AI Practitioner」與「AWS Cloud Practitioner」國際雙認證。

此外，除課程訓練外，也將帶學員至AWS企業參訪，近距離接觸全球雲端產業實務；結訓後更享有「伊雲谷數位科技股份有限公司」30個熱門職缺包含「AI Solution Architect」、「解決方案架構師」與「雲端工程師」的優先推薦，全力協助青年從學習、考證到順利銜接就業。

此次訓練課程包含互聯網大學開設的9堂實戰課，內容涵蓋自動化流程設計、免程式碼製作AI Agent、簡報技巧等，協助青年培養AI應用能力。課程將於10月辦理「Demo Day成果發表會」，由夥伴企業針對真實產業需求命題，學員則將所學轉化為具市場可行性的解決方案，最後的 MVP 優勝隊伍，將獲得企業端客製化的職涯輔導，為青年履歷加分。

青年局說明，活動從即日起至7月12日報名，將採初審、Coffee Chat交流會等方式選出25名學員。另為擴大青年AI技能培力，凡報名本活動，將獲6堂10小時免費線上課程，且於期限內優先完成線上課程的前40名，即使最終未入選也將獲AWS企業參訪機會。