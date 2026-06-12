快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

新北AI實戰職涯營報名要快 市府全額補助6.6萬元課程

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程。圖／新北市政府青年局提供
新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程。圖／新北市政府青年局提供

新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程，以3個月AI人才密集培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS（亞馬遜雲端運算服務）國際認證，並解鎖 AWS企業參訪，讓青年迎戰AI浪潮，接軌職場。

新北市青年局長邱兆梅表示，AI已成各行各業重要關鍵能力，青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才，此次「AI實戰職涯營」特別擴大招募名額、升級課程內容、增加人才媒合機制等，期望透過完整的系列課程，幫助青年掌握AI技能、提升職場競爭力。

青年局說明，今年採「國際雙認證、商業實戰、企業見習、職缺媒合」打造系列課程，學員名額25名，從今年8月至10月進行3個月密集訓練，由AWS授權講師授課，並開設考前衝刺班，協助學員考取「AWS AI Practitioner」與「AWS Cloud Practitioner」國際雙認證。

此外，除課程訓練外，也將帶學員至AWS企業參訪，近距離接觸全球雲端產業實務；結訓後更享有「伊雲谷數位科技股份有限公司」30個熱門職缺包含「AI Solution Architect」、「解決方案架構師」與「雲端工程師」的優先推薦，全力協助青年從學習、考證到順利銜接就業。

此次訓練課程包含互聯網大學開設的9堂實戰課，內容涵蓋自動化流程設計、免程式碼製作AI Agent、簡報技巧等，協助青年培養AI應用能力。課程將於10月辦理「Demo Day成果發表會」，由夥伴企業針對真實產業需求命題，學員則將所學轉化為具市場可行性的解決方案，最後的 MVP 優勝隊伍，將獲得企業端客製化的職涯輔導，為青年履歷加分。

青年局說明，活動從即日起至7月12日報名，將採初審、Coffee Chat交流會等方式選出25名學員。另為擴大青年AI技能培力，凡報名本活動，將獲6堂10小時免費線上課程，且於期限內優先完成線上課程的前40名，即使最終未入選也將獲AWS企業參訪機會。

新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程。圖／新北市政府青年局提供
新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程。圖／新北市政府青年局提供

職涯 新北 青年

延伸閱讀

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

搶搭AI科技教育順風車 湖口高中AI實驗班招生說明會爆棚

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

前瞻視域／AI協作 成為策略夥伴

相關新聞

北捷廣慈站履勘被中央駁回…消防安檢還沒過 議員批：太扯了!

北捷信義線東延段上個月完成初勘，報請交通部履勘，議員許淑華指出，交通部正式駁回申請，理由包括消防安檢沒過、緊急發電機未完測、捷運站仍有施工，且消防安檢還沒過「太扯了」；對此，捷運局指出，營運通車前將取得消防核可文件、與履勘申請不衝突。

新北青農端午展售活動 即日起至14日在中和四號公園享優惠

端午節連假下周即將來臨，推薦民眾今天起至6月14日的上午10時至晚上8時到中和區四號公園場參加「新北青農端午展售會」，現場提供新北青農消暑減碳的優質農產品及其加工品，無論是消暑的蜂蜜、薄荷精油、可愛的綠植栽，或是在地減碳的有機蔬菜及新鮮羊奶，還是蘿蔔糕、猴頭菇香鬆及炒飯等農產加工品，不僅美味也是端午節禮品的最佳選擇，當天還加碼新北幣活動，新北市農業局邀請民眾體驗身心消暑的青農產品。

新北AI實戰職涯營報名要快 市府全額補助6.6萬元課程

新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程，以3個月AI人才密集培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS（亞馬遜雲端運算服務）國際認證，並解鎖 AWS企業參訪，讓青年迎戰AI浪潮，接軌職場。

影/沈伯洋批蔣萬安不回應巿政 談論議題「像在選總統」

民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷、台北市長參選人沈伯洋及中華職棒會長、立委蔡其昌，今天共同出席「台北高雄連線2026強棒出擊」新世代接棒、南北串連競選活動，宣示全力投入2026地方選舉輔選工作。

北投警分局外牆30年首翻修！斥資4900萬變身 鏤空雕花藏「溫泉風華」

台北市警北投分局暨長安派出所駐地自1996年落成啟用，至今已屹立30載，考量外牆逐漸老化，為提升執勤環境並維護行人安全，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，並選在警察節前夕正式竣工啟用，整修後的建築外觀融入北投獨有的溫泉人文意象，呈現煥然一新的風貌，讓當地民眾眼睛為之一亮。

板橋花市歡慶30周年 端午打造百草花牆、滿額送香包

新北市立板橋花市今年歡慶30周年，端午節前推出「金陽FUN 享」主題活動，明天現場設置花草打卡牆，還有天然精油防蚊噴霧DIY手作課程、花草茶奉茶分享、迷你市集等，消費滿額還送限定養生香包及線上抽好禮等活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。