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北投警分局外牆30年首翻修！斥資4900萬變身 鏤空雕花藏「溫泉風華」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
左起分別為建築師李甫峰、前任北投分局長李紹榆（現任松山分局長）、現任北投分局長陳義宏、雕花藝術家鄭培哲、營造商，昨天共同出席竣工典禮。圖／北投警方提供
左起分別為建築師李甫峰、前任北投分局長李紹榆（現任松山分局長）、現任北投分局長陳義宏、雕花藝術家鄭培哲、營造商，昨天共同出席竣工典禮。圖／北投警方提供

台北市警北投分局暨長安派出所駐地自1996年落成啟用，至今已屹立30載，考量外牆逐漸老化，為提升執勤環境並維護行人安全，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，並選在警察節前夕正式竣工啟用，整修後的建築外觀融入北投獨有的溫泉人文意象，呈現煥然一新的風貌，讓當地民眾眼睛為之一亮。

北投警分局長陳義宏指出，原廳舍自1996年落成後，外牆磁磚老化剝落風險成了分局與周邊行人的隱憂，為提供同仁更安全、舒適的辦公場域，經市府與議會支持撥款，工程於去年8月底動工，今年6月完工，整修工程總經費約4900萬元。

這次翻新工程不僅止於修繕，更具備高度人文巧思，設計團隊以造型紋理塗料取代磁磚，大幅降低牆面掉落傷人的風險，並換裝高氣密性的門窗，提升隔音與辦公品質，最吸睛的亮點在於一樓廣場上方，運用鏤空雕花手法，將地熱谷、梅庭、溫泉博物館、北投圖書館及在地老旅館等意象連結，透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」融入警察廳舍。

竣工典禮當天，北投警分局特別邀請在地北投國小太鼓隊到場演奏，氣氛熱鬧，更結合慈濟醫院舉辦造血幹細胞建檔與捐血活動，號召警察同仁「挽袖做公益」。

陳義宏說，廳舍不僅是辦公場所，更是警民交流的據點，透過這次廳舍翻新，除展現警方追求卓越服務的決心，也期許在嶄新的環境中更能凝聚士氣，深化與在地社區的互動，持續在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標上扎根，共同守護北投這個溫暖家園。

台北市警北投分局暨長安派出所駐地已屹立30載，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，選在警察節前夕正式竣工啟用。圖／北投警方提供
台北市警北投分局暨長安派出所駐地已屹立30載，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，選在警察節前夕正式竣工啟用。圖／北投警方提供

一樓廣場透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」融入警察廳舍。圖／北投警方提供
一樓廣場透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」融入警察廳舍。圖／北投警方提供

竣工典禮當天，北投警分局特別邀請在地北投國小太鼓隊到場演奏。圖／北投警方提供
竣工典禮當天，北投警分局特別邀請在地北投國小太鼓隊到場演奏。圖／北投警方提供

台北市警北投分局暨長安派出所駐地已屹立30載，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，選在警察節前夕正式竣工啟用。圖／北投警方提供
台北市警北投分局暨長安派出所駐地已屹立30載，分局歷時9個月進行外牆整修與門窗汰換工程，選在警察節前夕正式竣工啟用。圖／北投警方提供

一樓廣場透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」融入警察廳舍。圖／北投警方提供
一樓廣場透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」融入警察廳舍。圖／北投警方提供

一樓廣場上方，設計師運用鏤空雕花手法，將地熱谷、梅庭、溫泉博物館、北投圖書館及在地老旅館等意象連結。圖／北投警方提供
一樓廣場上方，設計師運用鏤空雕花手法，將地熱谷、梅庭、溫泉博物館、北投圖書館及在地老旅館等意象連結。圖／北投警方提供

溫泉 警察 北投

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