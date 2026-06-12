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板橋花市歡慶30周年 端午打造百草花牆、滿額送香包

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
板橋花市今年歡慶30周年，13日當日在花市及市集消費滿300元，即可獲得限量「端午限定養生香包」。圖／新北市農業局提供
板橋花市今年歡慶30周年，13日當日在花市及市集消費滿300元，即可獲得限量「端午限定養生香包」。圖／新北市農業局提供

新北市立板橋花市今年歡慶30周年，端午節前推出「金陽FUN 享」主題活動，明天現場設置花草打卡牆，還有天然精油防蚊噴霧DIY手作課程、花草茶奉茶分享、迷你市集等，消費滿額還送限定養生香包及線上抽好禮等活動。

板橋花市創立於1996年，目前約有94個攤位提供切花、盆花、永生花、香草植物及盆景等多樣選擇。今年農業局與區公所攜手策劃板橋花市「SUPER 30」系列活動，現場特別設置「百草花牆」打卡點，精選菖蒲、艾草等精選 9 種端午時節及盛夏常見香草點綴，打造帶有粉嫩涼意的視覺焦點；花牆上亦附有各種香草的簡要說明，讓民眾認識各種香草植物並輕鬆居家種植。

新北青農「桃植物精油工坊」劉念祖將於活動當日開設3場天然精油手作課程，每場次限量20名，即日起開放線上報名，引導民眾認識當季香草植物，並動手調製成份天然的「精油防蚊噴霧」，呼應端午驅蟲傳統。現場還設有特色「花草單車奉茶亭」，只要在花市或迷你市集任意消費，即可免費領取1杯冰鎮花茶。

迷你市集還有冰淇淋、甜甜圈、行動咖啡車、特色手伴等攤位，當日在花市及市集消費滿300元，即可獲得限量「端午限定養生香包」，香包內含艾葉、抹草、薄荷、桂枝、香薷等多種天然中藥材，可放置家中角落或冷氣口，讓天然香氛馨香滿室，半個月後還可用於泡足浴或擦拭地板，功效多樣。

「百草花牆」持續展出至21日，線上活動也同步開跑，13至21日晚間6點，將個人與花牆合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區，即有機會獲得板橋花市30周年限定花花購物袋，後續系列活動將陸續推出嶄新主題，可於「稼日蒔光」粉絲專頁查詢。

板橋花市交通資訊：捷運新埔站2號或3號出口步行約 5 分鐘，也可搭乘橘5、藍17、藍18、920、930等路線公車，活動期間人潮較多，建議多加利用大眾運輸。

天然精油 DIY 手作課程報名網址：https://forms.gle/Gm5J8hyreyuWXkwF8

板橋花市創立於1996年，目前約有94個攤位提供切花、盆花、永生花、香草植物及盆景等多樣選擇。圖／新北市農業局提供
板橋花市創立於1996年，目前約有94個攤位提供切花、盆花、永生花、香草植物及盆景等多樣選擇。圖／新北市農業局提供

13至21日晚間6點，民眾只要將個人與打卡裝置的合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區，即有機會獲得「板橋花市30週年限定花花購物袋」。圖／新北市農業局提供
13至21日晚間6點，民眾只要將個人與打卡裝置的合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區，即有機會獲得「板橋花市30週年限定花花購物袋」。圖／新北市農業局提供

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