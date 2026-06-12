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荷你相約盛夏雙溪 新北2026戀戀雙溪荷花節明天登場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市雙溪區公所主辦「2026戀戀雙溪荷花節」明天登場，上林荷花園粉色荷花綻放姿態、粉嫩動人。資料照／雙溪區公所提供
新北市雙溪區公所主辦「2026戀戀雙溪荷花節」明天登場，上林荷花園粉色荷花綻放姿態、粉嫩動人。資料照／雙溪區公所提供

新北市雙溪區公所主辦「2026戀戀雙溪荷花節」明天登場，以友善耕作方式種植超過7公頃荷花，還有超過60公頃農地同步推廣食農教育，是新北市最大友善田園區，預計6月中、下旬逐漸進入最佳賞花期，歡迎民眾前往賞荷。

市政府景觀處指出，上林荷花園由廢耕地重整而成，以天然有機方式種植，園內除常見的粉色荷花，亦可見純淨白色荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水霸王蓮，入夜後蓮花池點亮球燈，每晚7至9時開放夜間賞荷打卡，日夜景色各有風情。

雙溪區公所在荷花節開幕當天推出在地有機農產品展售市集、邀請表演團體演出等眾多豐富活動，當天現場提供免費接駁巴士，由雙溪車站往返荷花園，上午8時至下午5時每15分鐘1班，活動詳情可參考「雙溪區公所」臉書粉絲專頁。

賞完荷花不妨延伸腳步走訪雙溪老街，承載淡蘭古道繁華記憶的街巷有百年打鐵舖與東和戲院遺址見證產業興衰，還有許多古早味老店。喜愛秘境探索亦可探訪近年備受矚目的三貂嶺生態友善隧道。

由荒廢30多年舊宜蘭線鐵道改建成全台第一條鋼筋自行車道，兼供步行通行，隧道內神秘涼爽，隧道頂上更有蝙蝠棲息，融合歷史、自然與設計美學，多次榮獲國際設計大獎肯定。台102線公路上雙溪與九份交界的不厭亭，晴日可遠眺雙溪全鄉風景與湛藍海水，深受攝影愛好者喜愛。

景觀處長林俊德提醒，夏季高溫炎熱記得注意防曬、防蚊，並隨時補充水分，想了解新北市各地即時花況，歡迎追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcflowernews/。

雙溪上林荷花園6月初拍攝的花況開約3成，預計中、下旬逐漸進入最佳賞花期。圖／雙溪區公所提供
雙溪上林荷花園6月初拍攝的花況開約3成，預計中、下旬逐漸進入最佳賞花期。圖／雙溪區公所提供

新北 荷花

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