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觀察站／侯友宜卸任前行動治理感恩與督導並行 鞏固聲望有助交棒

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
新北公共托育成績亮眼，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）上月請益之旅首站到新北，侯友宜陪她參訪新北市新板公共托育中心。本報資料照片
新北公共托育成績亮眼，國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）上月請益之旅首站到新北，侯友宜陪她參訪新北市新板公共托育中心。本報資料照片

新北市長侯友宜任內推動「行動治理」與第一線溝通，獲基層里長肯定，力行務實、勤政、接地氣的風格，半年後將卸任，侯近期啟動新一波走訪29區下鄉行程，定名為「行動治理建設督導暨里政交流」，氛圍也像是感恩之旅。侯鞏固聲勢與基層滿意度，對李四川接棒是最好的輔選。

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新北有404萬人口，有城有鄉，像是台灣縮影，人口最多、人均預算最低，治理不易。侯友宜在新北服務長達16年，「認真做好每一天」是行事原則，回顧50年公職生涯，他總是強調，無論身處哪一個崗位，始終只有一個目標，就是全力以赴、盡心盡力，不負人民期待。至於施政成績，就交給人民評斷。

侯友宜扎根基層很重要心法就是重視「行動治理」，人民的小事就是市府大事，透過傾聽、解決問題，讓市政貼近民意，行動治理核心精神是便民、利民、愛民。

行動治理座談上，里長會反映地方最有感、在意的事，例如爭取停車場、施作汙水管線、噪音改善等，放大在全市來看，受影響的人也許不多，卻是一群市民的日常。座談時，侯友宜會很有耐性聽里長講話，「給資源不難，可貴在傾聽」，侯率領各局處首長與里長面對面溝通，里長有機會將最基層聲音傳達給市長，即時回應與解決，處理更有效率。

5月初侯友宜搭雙層觀光巴士到東北角踩線，終點在金山磺港漁港下車，當天有10多名里長在現場迎接市長，侯一下車，便能親切地喚出每一位里長名字，熱絡互動就像老朋友見面。

「警探」市長和里長博感情滿有一套，警界出身的經歷與養成，侯友宜習慣以接地氣、草根口吻與里長互動，將里長視為第一線守望治安、社福的另一雙眼睛，強調與大家是「一起好好做事情」的夥伴，這種兄弟般的交情化解傳統官僚的距離感。

淡化黨派色彩、廣結善緣是另一道施政攻略，侯友宜在地方經營不侷限於國民黨籍里長，透過實質的建設與關懷，爭取到許多無黨籍或泛綠背景里長認同，形成強大的基層支持網。

李四川主打延續侯友宜做實事精神，打造新北成為安居城市，也與鄰近的北市、基隆、桃園共好發展。在任期最後半年，侯友宜持續不懈拚市政，一天當三天用，市民、里長自然會給公正評價，侯友宜的高施政滿意度，對接棒的李四川而言，就是最有力量的助攻。

新北市長侯友宜（左）常在行程與國民黨市長參選人李四川合體，侯為李四川背書，稱讚他是最合適的接棒者。侯持續拚市政，除了回應市民期許，也是對李四川的最好助攻。本報資料照片
新北市長侯友宜（左）常在行程與國民黨市長參選人李四川合體，侯為李四川背書，稱讚他是最合適的接棒者。侯持續拚市政，除了回應市民期許，也是對李四川的最好助攻。本報資料照片

2026九合一選舉 侯友宜 李四川 新北市選舉

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