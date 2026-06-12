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北市大龍市場檢討報告挨批敷衍 議會延審預算
台北市府推動傳統市場改建，還有七處正在改建或整修，市場處昨到議會專案報告，但議會要求的大龍市場檢討報告卻在議會結束前才提出，僅薄薄三頁，議員批「AI都可以寫得出來」，要求下周再提完整報告，產發局預算也因此延後一併審議。
北市府二○一九年起推動市場改建，包含大龍市場共七處完成改建、四處完成整修，仍有四處改建、三處整修中。市場處上月廿八日赴議會財政建設委員會作專案報告，市場處長黃宏光一句大龍市場「目前確實沒什麼特色」，遭多位議員怒斥，甚至引爆首都市長戰火。
財委會排定昨天再度專案報告，未料針對大龍市場僅有一句「後續將列為優先推動市場」，議員顏若芳不滿檢討報告要了快一個月，東西在哪？怒批市場處將委員會要的資料「當屁一樣」。
產發局長陳俊安緩頰說，市場處很不應該，會要求十二日下班前提供資料；市場處長黃宏光也說，上周有找自治會了解未來規畫看法，但議員不埋單，認為報告沒送進來，不應審相關預算。
財委會一召詹為元要求市場處在會議結束前送出檢討報告，中午時終於送到，但只有三頁，二召林珍羽譏諷「AI都寫得出來」。
詹為元最後裁示，要求市府下周開會提出完整的檢討報告，包含人流、營運狀況等，產發局預算也延到下周再審。
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