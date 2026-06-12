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基隆捷運工程 新北啟動廉政平臺監督

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
攸關北北基生活圈的關鍵動脈基隆捷運，總經費近七百億元，現進行先期工程施工，新北市捷運局昨正式啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」。記者林媛玲／攝影
攸關北北基生活圈的關鍵動脈基隆捷運，總經費近七百億元，現進行先期工程施工，新北市捷運局昨正式啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」。記者林媛玲／攝影

攸關北北基生活圈的基隆捷運總經費近七百億元，現正做先期工程，新北市捷運局昨啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干預，確保基捷能如期如質完成 。

基捷總經費達六九六點八九億元，全長十五點六公里，沿線設十三站，整合汐東線、民生線系統，可從基隆八堵直達汐止、南港或大稻埕「一車到底」。先期工程去年十二月動工，地下段統包工程招標第二次上網公告，機電後擴保留決標中，待工程經費審議通過即進入主體工程施工階段。

新北市長侯友宜表示，捷運建設經費龐大且影響深遠，為防範外部不當勢力干預、確保重大工程「清廉、透明、效率」目標，市府攜手廉政署、地檢署及調查機關，啟動基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺。

法務部廉政署署長謝名冠說，基捷是交通建設重要指標，這也是成立廉政平臺第一百案，顯示國家廉政建設成果，受政府及民眾認同，廉政平臺避免非法干預，也可讓廠商安心建造，確保重大建設如期完工。

新北捷運工程局長李政安強調，新北市邁向軌道建設黃金期，目前七線齊發，持續扮演重大建設的守護者，透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平臺，確保基隆捷運等各項軌道工程如期如質完成，帶動捷運沿線的經濟與區域發展。

新北 汐東線 汐止

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