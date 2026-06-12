聽新聞
0:00 / 0:00

三鶯線形象影片曝光 影星雷嘉汭代言

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市公布三鶯線形象影片，邀請新生代演員雷嘉汭（右二）擔任代言人，左二為新北市長侯友宜。記者林媛玲／攝影
新北市公布三鶯線形象影片，邀請新生代演員雷嘉汭（右二）擔任代言人，左二為新北市長侯友宜。記者林媛玲／攝影

捷運三鶯線六月七日履勘後，待中央核發營運許可就能通車。新北市政府昨公布三鶯線形象影片，市長侯友宜出席活動表示，三鶯線通車後，新北市捷運營運長度將超過一○八公里，全國捷運路網最長，接下來希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，與東京、首爾並駕齊驅。

三鶯線形象影片由新生代演員雷嘉汭擔任代言人，影片以「三鶯捷奏」為主題，鏡頭展現沿線人文風貌、產業特色與城市魅力，描繪軌道建設帶動區域發展的新願景。

侯友宜說，三鶯線待中央核定，盼年中能順利通車，屆時從三峽、鶯歌到台北可節省二十分鐘，另捷運還有七線興建、七線在規畫，希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，能與東京、首爾並駕齊驅，也帶動北台灣共榮共好。

新北捷運局長李政安說，三鶯線沿線蘊藏豐富人文歷史與特色景觀，形象影片呈現捷運建設如何串聯文化、觀光與產業發展；例如台北大學站展現大學生的青春洋溢外，透過全台唯一捷運仿古橋梁、新舊串聯，象徵三鶯地區歷史文化的根與未來成長的芽；陶瓷老街站的陶藝青年則透過作品，展現捷運多元便利。

形象代言人雷嘉汭說，拍攝期間實地走訪土城、三峽及鶯歌，深入認識地方文化，也深刻感受在地活力，她認為三鶯線不僅是一項交通建設，更是一條串聯城市故事與生活情感的重要路徑。

三鶯線 中央 侯友宜

延伸閱讀

淡江大橋公車開跑 板橋機場觀光4線齊發

建基捷經費近700億 新北啟動廉政平台防不當外力干擾

無路可走…未來台南捷運深綠線路廊 仁德區人行道破損難辨

基隆捷運廉政平台啟動 全國第100案具指標意義

相關新聞

通勤福音 淡江大橋通車 新北啟動4公車路線

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，測試一個月後，昨天上路營運。市長侯友宜主持啟航儀式時除歡迎民眾多加利用，也宣示淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代，三條觀光公車路線也讓國內外旅客遊新北更方便、經濟。

三鶯線形象影片曝光 影星雷嘉汭代言

捷運三鶯線六月七日履勘後，待中央核發營運許可就能通車。新北市政府昨公布三鶯線形象影片，市長侯友宜出席活動表示，三鶯線通車後，新北市捷運營運長度將超過一○八公里，全國捷運路網最長，接下來希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，與東京、首爾並駕齊驅。

基隆捷運工程 新北啟動廉政平臺監督

攸關北北基生活圈的基隆捷運總經費近七百億元，現正做先期工程，新北市捷運局昨啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干預，確保基捷能如期如質完成 。

北市大龍市場檢討報告挨批敷衍 議會延審預算

台北市府推動傳統市場改建，還有七處正在改建或整修，市場處昨到議會專案報告，但議會要求的大龍市場檢討報告卻在議會結束前才提出，僅薄薄三頁，議員批「AI都可以寫得出來」，要求下周再提完整報告，產發局預算也因此延後一併審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。