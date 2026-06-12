三鶯線形象影片曝光 影星雷嘉汭代言

捷運三鶯線六月七日履勘後，待中央核發營運許可就能通車。新北市政府昨公布三鶯線形象影片，市長侯友宜出席活動表示，三鶯線通車後，新北市捷運營運長度將超過一○八公里，全國捷運路網最長，接下來希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，與東京、首爾並駕齊驅。

三鶯線形象影片由新生代演員雷嘉汭擔任代言人，影片以「三鶯捷奏」為主題，鏡頭展現沿線人文風貌、產業特色與城市魅力，描繪軌道建設帶動區域發展的新願景。

侯友宜說，三鶯線待中央核定，盼年中能順利通車，屆時從三峽、鶯歌到台北可節省二十分鐘，另捷運還有七線興建、七線在規畫，希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，能與東京、首爾並駕齊驅，也帶動北台灣共榮共好。

新北捷運局長李政安說，三鶯線沿線蘊藏豐富人文歷史與特色景觀，形象影片呈現捷運建設如何串聯文化、觀光與產業發展；例如台北大學站展現大學生的青春洋溢外，透過全台唯一捷運仿古橋梁、新舊串聯，象徵三鶯地區歷史文化的根與未來成長的芽；陶瓷老街站的陶藝青年則透過作品，展現捷運多元便利。

形象代言人雷嘉汭說，拍攝期間實地走訪土城、三峽及鶯歌，深入認識地方文化，也深刻感受在地活力，她認為三鶯線不僅是一項交通建設，更是一條串聯城市故事與生活情感的重要路徑。