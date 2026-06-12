聽新聞
0:00 / 0:00

通勤福音 淡江大橋通車 新北啟動4公車路線

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，經一個月測試後，昨天正式營運。記者林昭彰／攝影
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，經一個月測試後，昨天正式營運。記者林昭彰／攝影

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，測試一個月後，昨天上路營運。市長侯友宜主持啟航儀式時除歡迎民眾多加利用，也宣示淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代，三條觀光公車路線也讓國內外旅客遊新北更方便、經濟。

「九八八板橋快線」、「九八九機場快線」、「九九○機場快線」及「一一五淡水八里觀光公車」，即日起平日每天逾八十班次往返機場、板橋或跨淡江大橋觀光景點，其中，搭乘九八九、九九○機場快線往返淡水、機場單趟只要六十分鐘，票價一二○元，搭配ＴＰＡＳＳ、敬老愛心卡，支付票價更便宜。

侯友宜致詞時感謝試營運期間試乘民眾及客運業者的意見回饋，讓交通局滾動調整路線動線、停靠站位及班次安排，開闢淡海新市鎮與板橋平日往、返各兩班快捷直達車，讓通勤更快捷。

侯友宜說，「一一五淡水八里觀光公車」是繼鶯歌七三一、瑞芳一七七之後，新北市第三條觀光公車路線，國內外遊客可買四十九元無限搭乘一日券，享受更便利經濟的新北一日遊。

交通局長鍾鳴時指出，民眾即日起可線上預約或站牌候車搭乘淡江大橋新闢快線公車。「九八八板橋快線」平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各有二十班次，「九八九機場快線」及「九百九十機場快線」每天各從淡海新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆有十班次。

「一一五淡水八里觀光公車」串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，除了假日有固定班表、定點發車服務，周一至周五也可搭乘「一一五平日線」跨橋往返淡水、八里。

淡江大橋 公車 新北

延伸閱讀

淡江大橋公車開跑 板橋機場觀光4線齊發

三鶯捷運將通車形象影片大公開 侯友宜曝新北魅力

五月五端午夜「清水祖師暗訪」…淡水最重要的安境儀式

【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱讀，認識淡江大橋，看見台灣最新國際地標！

相關新聞

通勤福音 淡江大橋通車 新北啟動4公車路線

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，測試一個月後，昨天上路營運。市長侯友宜主持啟航儀式時除歡迎民眾多加利用，也宣示淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代，三條觀光公車路線也讓國內外旅客遊新北更方便、經濟。

三鶯線形象影片曝光 影星雷嘉汭代言

捷運三鶯線六月七日履勘後，待中央核發營運許可就能通車。新北市政府昨公布三鶯線形象影片，市長侯友宜出席活動表示，三鶯線通車後，新北市捷運營運長度將超過一○八公里，全國捷運路網最長，接下來希望二○三○年可達到每十萬人有三座車站，與東京、首爾並駕齊驅。

基隆捷運工程 新北啟動廉政平臺監督

攸關北北基生活圈的基隆捷運總經費近七百億元，現正做先期工程，新北市捷運局昨啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干預，確保基捷能如期如質完成 。

北市大龍市場檢討報告挨批敷衍 議會延審預算

台北市府推動傳統市場改建，還有七處正在改建或整修，市場處昨到議會專案報告，但議會要求的大龍市場檢討報告卻在議會結束前才提出，僅薄薄三頁，議員批「AI都可以寫得出來」，要求下周再提完整報告，產發局預算也因此延後一併審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。