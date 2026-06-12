通勤福音 淡江大橋通車 新北啟動4公車路線

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共四條公車路線，測試一個月後，昨天上路營運。市長侯友宜主持啟航儀式時除歡迎民眾多加利用，也宣示淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代，三條觀光公車路線也讓國內外旅客遊新北更方便、經濟。

「九八八板橋快線」、「九八九機場快線」、「九九○機場快線」及「一一五淡水八里觀光公車」，即日起平日每天逾八十班次往返機場、板橋或跨淡江大橋觀光景點，其中，搭乘九八九、九九○機場快線往返淡水、機場單趟只要六十分鐘，票價一二○元，搭配ＴＰＡＳＳ、敬老愛心卡，支付票價更便宜。

侯友宜致詞時感謝試營運期間試乘民眾及客運業者的意見回饋，讓交通局滾動調整路線動線、停靠站位及班次安排，開闢淡海新市鎮與板橋平日往、返各兩班快捷直達車，讓通勤更快捷。

侯友宜說，「一一五淡水八里觀光公車」是繼鶯歌七三一、瑞芳一七七之後，新北市第三條觀光公車路線，國內外遊客可買四十九元無限搭乘一日券，享受更便利經濟的新北一日遊。

交通局長鍾鳴時指出，民眾即日起可線上預約或站牌候車搭乘淡江大橋新闢快線公車。「九八八板橋快線」平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各有二十班次，「九八九機場快線」及「九百九十機場快線」每天各從淡海新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆有十班次。

「一一五淡水八里觀光公車」串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，除了假日有固定班表、定點發車服務，周一至周五也可搭乘「一一五平日線」跨橋往返淡水、八里。