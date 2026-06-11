信義東延段消安沒過就履勘？ 北捷局：初勘結論交通部代表也同意

捷運信義線東延段力拼月底通車，不過媒體報導消防安檢尚未通過，就要求交通部履勘遭回絕。北市捷運局今表示，初勘含交通部代表在內委員決議，須在履勘前完成，並於通車前取得審查及勘查合格文件。捷運局表示，目前消防主管機關已完成檢查，正依結果改善中，強調會確保捷運安全與穩定無虞的前提，提供安全便捷舒適的捷運系統。

捷運局表示，大眾捷運系統履勘檢核評估表中檢核項目將「消防及安全設施已完備」列為檢查項目，已於5月17日初勘經含交通部委員在內決議「消防安全設備應於履勘前完竣，並於通車前取得審查及勘查合格文件」，捷運局將依初勘結論，於營運通車前取得消防核可文件。

捷運局說，目前經消防設備師完成功能檢查確認，並於5月27日掛件申請消防檢查，消防主管機關已於6月4日檢查，目前正依消檢結果改善，至於發電機緊急用電，由象山站中強捷主變電站供應，功能正常。

針對初勘相關改善包含捷運站前與民眾通行人行道、自行車道、公車候車亭等設備，捷運局表示，目前均已改善完成，其餘設施設備將於通車前全部完成，不會對民眾進出車站造成影響，而路面復舊部分在站前轉乘區將於履勘前全部完成，其他區域路面配合共同管道工程持續施作，並不影響通車時旅客進出動線。