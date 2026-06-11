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淡江大橋公車開跑 板橋機場觀光4線齊發

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢「988板橋快線」、「989及990機場快線」還有「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線。圖/紅樹林有線電視提供
配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢「988板橋快線」、「989及990機場快線」還有「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線。圖/紅樹林有線電視提供

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢「988板橋快線」、「989及990機場快線」還有「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線，自今(11日)起正式營運，平日每天提供逾80班次跨橋觀光或往返機場、板橋，其中搭乘989、990機場快線往返淡水、機場單趟只要60分鐘，票價只要120元，搭配TPASS基北北桃1200都會通定期票、敬老愛心卡使用，更能大幅降低交通成本。

新北市長侯友宜今（11）日出席「淡江大橋新闢公車路線啟航典禮」表示，淡江大橋不只是北台灣重要交通建設，通車一個月來，已成為全台矚目的新地標，周休假日期間每天吸引上萬名遊客前往欣賞橋體景觀與淡水夕照。侯友宜指出，今天4條新公車路線正式啟航，代表淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」的新時代。其中，「115淡水八里觀光公車」是繼鶯歌731、瑞芳177之後，新北市第3條觀光公車路線，3線觀巴天天發，新北任你搭。國內、外遊客可購買49元無限搭乘一日卷，享受更便利、更經濟的新北一日遊。

侯友宜並表示，也感謝試乘民眾及客運業者在4週試營運期間，持續提供意見，交通局針對路線動線、停靠站位及班次安排進行滾動式調整，開發新的營運模式，期待正式上路後的服務更符合民眾需求。

交通局長鍾鳴時表示，即日起民眾可透過線上預約或站牌候車方式搭乘淡江大橋新闢快線公車。其中，「988板橋快線」平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各提供20班次，「989機場快線」及「990機場快線」每日分別自淡水新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆提供10班次服務。

此外，「115淡水八里觀光公車」串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，除假日提供固定班表、定點發車服務外，每周一至周五也可搭乘「115平日線」跨橋往返淡水、八里，進一步串聯淡江大橋兩岸生活圈。

侯友宜表示，目前全市公車路線已有372條，總車輛數達2,538輛，平均每日載客量高達80萬人次，近8年來已服務超過21億9,000萬人次；新北市持續推動公車運輸智慧化、低碳化與路網升級，全市電動公車已突破534輛，並朝2030年市區公車全面電動化目標邁進；智慧型公車站牌則已建置約3,280座，乘客覆蓋服務高達九成以上，同時持續建置候車亭，全面優化候車環境，讓市民真正感受到「交通更便利、生活更幸福」。

淡江大橋 板橋 公車

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