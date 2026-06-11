貢寮火車站擬設YouBike 串聯觀光與綠色運輸

為提升貢寮火車站周邊交通接駁便利性，並促進在地低碳旅遊發展，立法委員廖先翔今(11)日邀請相關單位前往貢寮火車站周邊現地會勘，評估設置YouBike 2.0公共自行車租賃站的可行性，希望透過完善的綠色運輸網絡，提供居民及遊客更便利的交通選擇。

貢寮區擁有豐富的山海景觀與觀光資源，每逢假日吸引不少民眾搭乘火車前來旅遊。然而，旅客下車後前往周邊景點仍有短程接駁需求，部分居民日常通勤與生活移動也仰賴交通工具銜接。為提升交通服務品質，相關單位研議導入YouBike公共自行車系統，期望串聯車站、景點及聚落據點，打造更友善的交通環境。

由立法委員廖先翔邀集臺鐵公司、新北市交通局及貢寮區公所等單位共同參與，實地了解周邊環境條件及設站需求，並針對場地空間、使用效益及後續管理維護等議題交換意見，作為後續規劃參考。

貢寮區公所表示，若評估結果符合設置條件，未來將持續與相關單位合作推動設站作業，透過公共自行車系統補足短程接駁需求，不僅提升居民生活便利性，也讓遊客能以更輕鬆、環保的方式探索貢寮之美，進一步帶動地方觀光發展與永續運輸目標。