雙溪上林國小推校舍改善 強化教學環境與校園安全

為改善校園教學環境與師生使用空間品質，雙溪區上林國小今(11)日進行校舍改善工程現地會勘，並有立法委員廖先翔及相關單位與會，實地檢視校舍現況及相關設施需求，針對工程可行性、經費需求及後續執行方向交換意見，作為未來爭取改善經費的重要依據。

立法委員廖先翔表示，上林國小長期肩負偏鄉教育重任，校方近年陸續提出校舍及教學設施設備改善需求。其中，部分建築物因使用年限較長，屋頂漏水情形影響教學空間使用品質，也增加維護管理負擔。因此也將協助爭取改善經費，優化校園環境。

上林國小校長陳彥宏表示，良好的校園環境是提升教學品質的重要基礎，感謝各界關心偏鄉教育發展。期盼透過中央與地方共同合作，逐步完成校舍及設備改善工作，讓師生擁有更完善、安全且優質的學習空間，持續為地方培育人才。