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新北天際影展啟航 12部優選紀錄片讓世界感動

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「2026新北天際影展」啟航記者會上，包括新北市長侯友宜、長榮航空總經理孫嘉明以及紀錄片的導演們都出席參加。圖/觀天下有線電視提供
「2026新北天際影展」啟航記者會上，包括新北市長侯友宜、長榮航空總經理孫嘉明以及紀錄片的導演們都出席參加。圖/觀天下有線電視提供

「2026新北天際影展」登場，新北市政府新聞局攜手長榮航空，今(11)日舉辦啟航記者會，宣布第 5 屆「新北天際影展」正式開展，這次選出12部新北市紀錄片獎優選作品，將持續透過長榮航空全球航線機上娛樂系統航向國際。

在新北市政府一樓舉辦的「2026新北天際影展」啟航記者會上，包括新北市長侯友宜、長榮航空總經理孫嘉明以及紀錄片的導演們都出席參加，「新北市紀錄片獎」創辦 16 年，始終秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際，今年是第五年與長榮航空結合，透過天空中的專屬雲端平台，讓新北紀實影像可以隨著航線，飛向全世界。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片走到現在剛好整整16年，看到無數紀錄片導演，從新北出發，參加世界國際影展得到很多優異的成績，所以，新北市紀錄片一路走來真的非常謝謝重要的一群，有好的導演、好的製作人，在台灣這塊土地，發掘非常動人的故事，始終相信，新北市紀錄片它是在紀錄一個時代、關注社會、傳遞情感。

侯友宜提到，當然這麼好的紀錄片要和全世界的好朋友分享，特別謝謝長榮航空，今年再度支持新北天際影展，一起攜手邁入第5週

年，透過這天空中的專屬雲端平台，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化交流，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。

長榮航空總經理孫嘉明指出，新北市政府出了很多的力，還有所有導演們推出這麼好的作品，在飛機上讓全世界各地搭乘長榮航空飛機的旅客，都能夠看到這麼優秀的作品，今年還是會延續感動在天際這樣的精神，今年的作品不管是在人文、環境永續、生命教育、城市故事等各方面都有包含，很多人在飛機上就會去找「新北天際影展」專區，已成為許多旅客期待的機上片單，持續累積許多好評，全球旅客能在三萬英呎高空，透過「新北天際影展」感受到新北紀錄片獎無所不在的感動及台灣紀錄片的多元視角。

新聞局說明，「2026 新北天際影展」共精選 12 部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架。5 月率先推出吳星螢導演《叛逆未亡人》、徐仲彥導演《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷導演《八歲K9》；7 月由李亦軒導演《不完美告別》、巫致潔導演《浮巢》、蔡佳璇導演《我們的成年禮》接力；9 月則播映王安民導演《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺導演《邊境．編織》、鄭博元導演《僑樑》；11 月由李美儀導演《移動擂台》、陳蔚慈導演《再見小學》及龔萬祥導演《小劇人》壓軸登場，引領全球飛行旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。

紀錄片 新北 長榮航空

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