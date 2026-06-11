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老人預防跌倒 專車開到汐止區忠孝里測骨質密度

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止健康促進協會與汐止國泰醫院合作，在忠孝里辦骨密度檢測，採事先報名，有50個名額，很快報名額滿。圖/觀天下有線電視提供
汐止健康促進協會與汐止國泰醫院合作，在忠孝里辦骨密度檢測，採事先報名，有50個名額，很快報名額滿。圖/觀天下有線電視提供

老人家最怕跌倒，為了關心長輩的健康，今(11)日汐止健康促進協會免費測骨鬆巡迴列車，這次結合忠孝里舉辦，一開放報名就額滿，50位的長輩陸續到活動中心前報到，然後做全身的骨質密度檢測，現場也有汐止國泰醫院專業人員協助宣導，讓長輩了解自己的骨質情況，還有要如何預防骨鬆，讓自己更健康。

忠孝里長丁彥伶表示，今天是跟汐止國泰醫院一起合辦里民的骨密度檢測，讓里內長者都能關心自己的身體健康，尤其老人家年紀大了，容易骨質疏鬆，預防跌倒很重要，所以，當時汐止國泰醫院提出來的時候，就趕快報名里內想要辦骨測活動，把骨密車約到里內，讓長者能夠就近做檢測。

汐止健康促進協會執行長胡朝進提到，協會跟汐止國泰醫院合作，在忠孝里辦骨密度檢測，採事先報名，有50個名額，一早就已經額滿，一天的時間分上午及下午，按照順序安排長輩做骨密度檢測，如果檢測出來有異常，有志工會協助幫忙汐止國泰醫院掛號，或者請長輩建議到其他醫院掛號看診，再檢測自己的骨密，看要如何改善。還有因為老人家的骨密檢測普遍都不是很理想，所以，陸陸續續會在汐止區各里推動骨密檢測。

骨鬆 汐止

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