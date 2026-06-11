建基捷經費近700億 新北啟動廉政平台防不當外力干擾

攸關北北基生活圈的關鍵動脈基隆捷運，總經費近七百億元，現進行先期工程施工階段，新北市捷運局今正式啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干預，確保基捷軌道工程能如期如質完成，提升城市競爭力 。

基隆捷運總經費達 696.89 億元，全長 15.6 公里，沿線設置 13 座車站，與汐東線、民生線整合採相同系統，實現「一車到底」從基隆八堵直達汐止、南港或大稻埕。目前先期工程於2025年12月30日已動工，地下段統包工程招標第二次上網公告，機電後擴保留決標中，待工程經費審議通過就進入主體工程施工階段。

昨新北市府邀請法務部廉政署、新北地檢署及法務部新北市調處及台灣透明組織協會等單位共同出席基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺活動。

新北市長侯友宜致詞表示，鑑於捷運建設經費龐大且影響深遠，為防範外部不當勢力干預及確保重大工程遵循「清廉、透明、效率」目標，市府特別攜手廉政署、地檢署及調查機關，啟動基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺。

法務部廉政署署長謝名冠說，基捷是交通建設的重要指標，此案也是廉政平台第一百臺成立，顯示國家廉政建設的成果，這個平台是受到政府認同及民眾信賴，且避免非法干預也讓廠商可安心建造，也確保重大建設如期如質完工，這也是全民之福。

新北捷運工程局長李政安補充，新北市邁向軌道建設黃金期，目前施工七線齊發，持續扮演重大建設的守護者，透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平臺，確保基隆捷運等各項軌道工程能如期、如質完成，提升城市競爭力。