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醫療偷拍事件 臺北市累計裁罰326萬

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

針對連鎖醫美診所系統性針孔偷拍的惡劣事件，臺北市政府衛生局持續進行稽查，除前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事已裁罰之外，於行政調查時再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。

衛生局表示，本局持續進行跨局處反針孔稽查及行政調查時，再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計臺北市共裁罰9診所326萬元。 

衛生局持續進行跨局處反針孔稽查，截至6月9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

衛生局表示，截至6月9日止已接獲148案，因醫療隱私偷拍相關事件而向臺北市政府尋求申請退費之消費爭議案件，衛生局除函文要求所涉之診所應積極與民眾協商妥處外，並同步進行行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，亦將依法予以裁處，以維護市民應有之權益。

聚傳媒

偷拍 衛生局 聖宜診所

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