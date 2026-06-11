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五股觀音山綠竹筍推廣市集6/13登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

夏季正值觀音山綠竹筍盛產季節，為推廣五股區優質農產及觀音山豐富自然觀光資源，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處將於6月13日10時至16時在觀音山遊客中心舉辦「觀音山綠竹筍推廣市集」，五股區公所共同參與推廣，邀請民眾走入觀音山，品嚐鮮甜爽脆的綠竹筍，體驗食農教育、步道健行及自然生態之美，感受觀音山獨特的人文與山林魅力。

五股區長賴小萍表示，觀音山不僅擁有優質綠竹筍產業，更是北臺灣重要的休閒遊憩與生態旅遊景點。每年夏季所產出的綠竹筍，以肉質細嫩、纖維少、口感鮮甜聞名，是許多饕客引頸期盼的當季美味。此次透過綠竹筍推廣市集，結合在地農產、美食展演、生態導覽及食農教育體驗，希望讓更多民眾認識五股觀音山的農業特色與觀光資源，進一步帶動地方產業發展。

本次活動內容豐富多元，除規劃在地鮮筍及特色農產市集外，還有趣味十足的「快手剝筍賽」、名廚私房料理秀與限量試吃活動，以及由在地農友分享栽培故事的「筍友對談」講座，讓民眾深入了解綠竹筍從產地到餐桌的過程。此外，也安排牛港稜步道生態導覽活動，帶領民眾走入山林，探索觀音山豐富的生態環境與自然景觀。

賴小萍區長指出，觀音山擁有完善且各具特色的步道系統，包括牛寮埔步道、尖山步道、硬漢嶺步道、楓櫃斗湖步道、福隆山步道、牛港稜步道及林梢步道等七大步道，不論是親子同遊或登山健行愛好者，都能依照自身需求選擇適合路線。其中海拔616公尺的硬漢嶺更是觀音山最具代表性的景點之一，登頂後可遠眺臺北盆地、淡水河出海口及觀音山周邊壯麗景色。

隨著淡江大橋正式通車，從硬漢嶺俯瞰這座全球知名的單塔不對稱斜張橋，更成為許多遊客爭相造訪的熱門景觀。站在硬漢嶺觀景平台，可將淡江大橋橫跨淡水河口的壯闊景致盡收眼底，山、河、海與城市天際線交織成獨具特色的北臺灣風景畫，也成為觀音山最具代表性的觀景亮點之一。

此外，觀音山近年也成為欣賞「閃耀新北1314跨河煙火」的重要景點，每逢歲末年終，許多民眾特別前往硬漢嶺欣賞跨年煙火，今年淡江大橋啟用，更多了一個超美夜景可欣賞，在高處俯瞰河岸燈火與璀璨煙火交相輝映，感受不同於市區的觀賞視角與震撼景致，逐漸形成觀音山特色觀光品牌。

除推廣市集活動外，今年暑假期間同步推出「2026觀音山食農教育體驗」，於6月13日至6月28日及8月15日至8月30日期間， 每週六、日辦理親子採筍一日農夫體驗活動，透過採筍、生態教育、人文導覽及竹筍料理品嚐等內容，帶領大小朋友實際走進竹林，認識在地農業文化與自然環境。

五股區公所誠摯邀請民眾把握綠竹筍盛產季節，走訪觀音山，品嚐最新鮮的在地旬味，漫步特色步道、欣賞淡江大橋與山海河景交織而成的壯麗風光，體驗結合農業、生態、人文與觀光的夏日旅程，共同感受五股觀音山的獨特魅力。

聚傳媒

交通部 觀音

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