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三重台語怎麼說 文史專家：三重不只三重埔

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
圖為新北三重公共服務園區。圖／新北市城鄉局提供
圖為新北三重公共服務園區。圖／新北市城鄉局提供

國民黨新北市長參選人李四川近期對新北市三重台語用法，引發關注，連台北市長蔣萬安也被要求表態。有部分民眾認為台語應該使用「三重埔」，不是三重；也有民眾指出以前老縣長蘇貞昌也用台語三重而不是三重埔稱呼。

文史學者、台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，他的父親從三重埔搬到新莊，他是在新莊出生成長，小時候常在三重遊玩，所以知道三重不只三重埔，還有二重埔、頭重埔。

事實上，三重地區的歷史發展並非單一聚落，三重埔是清代對特定開發區域的稱呼，其範圍主要集中於現今三重區的中心地帶。現在的三重包含部分頭重埔、二重埔及三重埔，頭重埔是現在的IKEA以及化成路附近，二重埔大概是湯城附近，三重埔最熱鬧，知名度最高，所以後來三重從蘆洲分出來，升格三重鎮，其實是涵蓋原本的二重埔與三重埔，至於頭重埔，大半劃入新莊。

因此，即使在地人習慣使用三重埔，但是台語以三重稱呼，作為整體行政區域的稱呼，既符合現行行政區劃，也較能完整涵蓋歷史發展脈絡，不算有錯。反而三重埔僅為其中一部分的舊稱，若用來指稱整個三重區，容易產生以偏概全的誤解。

地方人士也指出，「三重埔」在日常語言中確實廣為流傳，屬於一種俗稱或習慣用語，但在正式場合或書寫中，仍建議使用「三重」，以確保表述的準確性與一致性。

隨著地方文化意識抬頭，如何在尊重歷史稱謂與維持現代行政用語之間取得平衡，已成為公共討論的重要議題。這次討論，剛好可以趁機認識三重的文史歷史背景。

聚傳媒

三重 台語 李四川

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