人氣玩水景點齊聚新北 6/13全面開放迎暑假

照片取自新北市政府

隨著夏季高溫來臨，新北市政府水利局以及高灘地工程管理處已完成戲水設施整備，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池，以及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，都將於6月13日星期六上午同步開放，邀請大小朋友一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。

高灘處黃裕斌處長表示，為迎接暑假親水人潮今年各戲水設施已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準辦理定期水質監測與場域維護。其中重陽花漾水樂園以花朵造型噴水設施及繽紛地景打造沉浸式戲水空間，鄰近重陽橋及新北大都會公園，可結合熊猴森樂園、幸福水漾園區及自行車道安排一日遊行程；海世界水樂園則鄰近新北大都會公園與辰光橋景觀區，提供親子多元遊憩體驗；汐止星際遊戲場夜間燈光與噴水效果更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。

水利局及高灘處共同提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩並注意自身安全。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。

戲水設施開放期間將依天候狀況及現場安全條件彈性調整，如遇豪雨、雷擊或其他不適合戲水情形將暫停開放。為維護遊憩安全，孩童戲水時應由家長全程陪同，並遵守現場公告事項，禁止奔跑、推擠、攀爬設施或將危險物品帶入戲水區，共同營造安全舒適的親水環境。

重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放， 7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

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