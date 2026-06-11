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北市大龍市場檢討報告僅3頁遭議員批敷衍 產發局全預算「卡關」下周審

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市市場處今天針對市場改建規畫等案衣議會財建委員會專案報告，不過會前未將議員要求大龍市場檢討報告提出，雖在會議結束前緊急提供，但也被議員批內容是在講廢話。本報資料照片
北市市場處今天針對市場改建規畫等案衣議會財建委員會專案報告，不過會前未將議員要求大龍市場檢討報告提出，雖在會議結束前緊急提供，但也被議員批內容是在講廢話。本報資料照片

北市市場處今天針對市場改建規畫等案衣議會財建委員會專案報告，不過會前未將議員要求大龍市場檢討報告提出，雖在會議結束前緊急提供，但也被議員批內容是在講廢話，要求修正並包含人流、營運狀況等，加上時間關係，也連帶影響產發局預算，全數改到下周審議。

市場處今天針對尚未改建市場未來規畫、出國考察可運用案例、已改建市場未來輔導計畫、市場退場機制研議提出專案報告，針對目前改建規畫從2019年起陸續推動，包含大龍市場共有7處已完成改建、4處完成整修，現階段仍有4處正進行改建、3處正進行整修。

不過由於先前議員不滿市場處長黃宏光聲稱大龍市場沒特色，要求提出檢討報告，今市場處於開會前未提出檢討報告，議員不滿要求會議結束前提出報告，否則產發局相關預算就先不審，最終會議結束前雖提出報告僅3頁，民眾黨議員林珍羽諷刺，「AI都可以寫的出來」，最後由於時間已到中午，委員會第一召集人、議員詹為元裁示，下周開會提出完整的檢討報告，包含人流、營運狀況等。

產發局長陳俊安表示，大龍市場是歷史非常悠久市場所在位置有很強文化底蘊，未來看能否與商圈、孔廟、保安宮，加強文化底蘊，搭配市場常態性活動，讓大龍市場有豐富生機，至於是否能比照幸安市場將年輕人新創產業帶入市場，也會和市場處討論可行性，將軟硬體透過行銷提升。

此外，今天會議也針對台北畜產公司受北市府委託經營家禽批發市場契約於去年底到期討論續約，但應畜產公司向承銷商、供應人收管理費問題遲遲未解，有議員認為畜產公司未與攤商、承銷商達成共識應不予續約，但有議員也說管理跟續約內容應分開，差點表決，最終委員會裁示應畜產公司17日將開會討論，該案先暫擱，下周討論。

議員

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