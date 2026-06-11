快訊

MLB／與新秀捕手首度搭配「狂搖頭」 大谷3責失本季最多：第一次難免

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

聽新聞
0:00 / 0:00

稱「大龍市場沒特色」！ 北市市場處拿不出檢討報告挨批 預算恐被卡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市大龍市場改建後，生意每況愈下，市場處長黃宏光日前稱「確實沒什麼特色」，惹怒多位議員，今天仍拿不出檢討報告。本報系資料照
台北市大龍市場改建後，生意每況愈下，市場處長黃宏光日前稱「確實沒什麼特色」，惹怒多位議員，今天仍拿不出檢討報告。本報系資料照

北市市場處上月28日赴議會財政建設委員針對市場改建提出專案報告，議員問市場處長黃宏光卻在報告脫口稱大龍市場「目前確實沒什麼特色」，遭多位議員怒斥，甚至引爆首都市長戰火，財委會今要求重新專案報告，未料內容竟僅有一句「大龍市場後續也會列為優先推動市場」，議員怒批市場處把委員會決議當屁，原先排程要審產發局預算也被延後。

議會財建委員會5月28日針對對市場改建做專案報告，不過當時議員問到改建後的大龍市場，在地特色是什麼？市場處長黃宏光竟回「目前確實沒什麼特色」引起藍綠白議員怒火，專案報告也被退回，並要求市場處提出針對大龍市場改建檢討報告，不過今天二度舉行專案報告，卻仍未見檢討報告。

專案報告內容中，僅在其中一頁已改建市場未來輔導，內容提及，「除了行銷補助、精進計劃輔導市場環境優化，近期亦將採精進作為，多管齊下提升市場競爭力，而大龍市場後續也會列為優先推動市場」議員顏若芳不滿，當初委員會決議要求市場處提出檢討報告，上禮拜開會也有提問，市場處說有開會討論，結果等到今天卻仍未見市場報告。

市場處長黃宏光被問到此事，一度答不出來僅表示轉頭看向後方承擔人員，「這個報告我們上禮拜有初步說明…」，顏若芳怒嗆，「你的初步說明就是大龍市場沒特色啦！」怒批檢討報告要了快一個月東西在哪。市場處長表示，上周有去找過自治會談，先瞭解他們未來規畫看法。

顏若芳不滿表示，委員會要的資料可以「當屁一樣」。黃宏光仍說，「會按造決議來提供相關資料」。第二召集人、民眾黨議員林珍羽也說，「問題是你現在就是沒提供」。產發局長陳俊安表示，市場處提供報告積極程度很不應該，會要求市場處周五下班前提供資料。但由於今天議事排程有產發局想關預算，現場議員認為報告沒送進來就不應審相關預算。

財建委員會一召、議員詹為元變更議程，暫停專案報告，要求市場處在會議結束前將檢討報告送入委員會。市場處允諾，立即整理。

議員

延伸閱讀

央行：房市信用管制就到這 市場解讀不會進一步收緊政策

市場交易熱…金管會研議調高注意股門檻 縮短處置股「關禁閉」時間

北市議員質疑校安通報現漏洞 教局：檢討預警機制

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

相關新聞

傅子純、沈玉琳血癌引關注 醫曝：逾8成慢性白血病靠抽血意外發現

近期藝人傅子純與沈玉琳接連傳出與血癌相關消息，引發社會關注；光田綜合醫院日前分享一起典型案例，一名長期務農、作息規律的60歲張先生，因反覆高燒、嚴重咳嗽診斷為肺炎住院，經抗生素治療後，其肺部發炎明顯改善，X光也恢復正常，但例行抽血中的白血球數值卻反常地持續偏高。

玩水囉／人氣玩水景點齊聚新北 6月13日河濱戲水設施全面開放迎暑假

隨著夏季高溫來臨，新北市水利局及高灘地工程管理處已完成戲水設施整備，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，將在今年6月13日星期六上午同步開放，邀請大小朋友一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。

三重先帝宮今迎神農大帝聖誕 新北市府贈匾肯定弘揚傳統文化

今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟紛紛舉辦祝壽祈福活動，三重區先帝宮也隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北市民政局長林耀長今代表市長侯友宜前往參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋，現場致贈題有「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

總統府授勳國際賽奪冠 崑大周佳怡獲全國大專優秀青年

已考取10張專業證照的崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生周佳怡，在校至今榮獲12獎，更曾與系上師生赴馬來西亞參與「第三屆環球廚藝挑戰賽」勇奪團體賽總冠軍，並獲總統府授勳肯定，獲頒115年全國大專優秀青年。

小朋友要開心尖叫了 Hello Kitty陪新北2.6萬幼生畢業

新北市114學年度幼兒園畢業禮物首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組及字典，送給全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。此次畢業禮物以Hello Kitty為主角，搭配酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿及帕恰狗等人氣明星，打造兼具童趣、實用與紀念意義的畢業禮物，陪伴孩子帶著滿滿驚喜迎向嶄新的小學生活。

稱大龍市場「沒特色」！ 北市市場處拿不出檢討報告挨批 預算恐被卡

北市市場處上月28日赴議會財政建設委員針對市場改建提出專案報告，議員問市場處長黃宏光卻在報告脫口稱大龍市場「目前確實沒什麼特色」，遭多位議員怒斥，甚至引爆首都市長戰火，財委會今要求重新專案報告，未料內容竟僅有一句「大龍市場後續也會列為優先推動市場」，議員怒批市場處把委員會決議當屁，原先排程要審產發局預算也被延後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。