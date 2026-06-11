稱「大龍市場沒特色」！ 北市市場處拿不出檢討報告挨批 預算恐被卡

北市市場處上月28日赴議會財政建設委員針對市場改建提出專案報告，議員問市場處長黃宏光卻在報告脫口稱大龍市場「目前確實沒什麼特色」，遭多位議員怒斥，甚至引爆首都市長戰火，財委會今要求重新專案報告，未料內容竟僅有一句「大龍市場後續也會列為優先推動市場」，議員怒批市場處把委員會決議當屁，原先排程要審產發局預算也被延後。

議會財建委員會5月28日針對對市場改建做專案報告，不過當時議員問到改建後的大龍市場，在地特色是什麼？市場處長黃宏光竟回「目前確實沒什麼特色」引起藍綠白議員怒火，專案報告也被退回，並要求市場處提出針對大龍市場改建檢討報告，不過今天二度舉行專案報告，卻仍未見檢討報告。

專案報告內容中，僅在其中一頁已改建市場未來輔導，內容提及，「除了行銷補助、精進計劃輔導市場環境優化，近期亦將採精進作為，多管齊下提升市場競爭力，而大龍市場後續也會列為優先推動市場」議員顏若芳不滿，當初委員會決議要求市場處提出檢討報告，上禮拜開會也有提問，市場處說有開會討論，結果等到今天卻仍未見市場報告。

市場處長黃宏光被問到此事，一度答不出來僅表示轉頭看向後方承擔人員，「這個報告我們上禮拜有初步說明…」，顏若芳怒嗆，「你的初步說明就是大龍市場沒特色啦！」怒批檢討報告要了快一個月東西在哪。市場處長表示，上周有去找過自治會談，先瞭解他們未來規畫看法。

顏若芳不滿表示，委員會要的資料可以「當屁一樣」。黃宏光仍說，「會按造決議來提供相關資料」。第二召集人、民眾黨議員林珍羽也說，「問題是你現在就是沒提供」。產發局長陳俊安表示，市場處提供報告積極程度很不應該，會要求市場處周五下班前提供資料。但由於今天議事排程有產發局想關預算，現場議員認為報告沒送進來就不應審相關預算。

財建委員會一召、議員詹為元變更議程，暫停專案報告，要求市場處在會議結束前將檢討報告送入委員會。市場處允諾，立即整理。