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配合淡江大橋！新北4條公車新路線啟航…淡水八里直通板橋、機場＋觀光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運。記者林昭彰／攝影
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運。記者林昭彰／攝影

新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。

「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」，即起平日每天提供逾80班次跨橋觀光或往返機場、板橋，其中搭乘989、990機場快線往返淡水、機場單趟只要60分鐘，票價120元，搭配TPASS基北北桃1200都會通定期票、敬老愛心卡使用，可大幅降低交通成本。

侯友宜致詞感謝試乘民眾及客運業者在試營運期間持續提供意見，讓交通局針對路線動線、停靠站位及班次安排進行滾動調整，開發淡海新市鎮與板橋平日往、返各2班快捷直達車，讓上下班通勤更快捷、更符合民眾需求。

他說，今天新路線正式啟航，代表淡北地區公共運輸正式邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代。其中「115淡水八里觀光公車」是繼鶯歌731、瑞芳177之後，新北市第3條觀光公車路線。即日起3線觀光巴士天天發，新北任你搭！國內、外遊客可購買49元無限搭乘1日券，享受更便利經濟的新北一日遊。

交通局長鍾鳴時指出，民眾即日起可透過線上預約或站牌候車方式搭乘淡江大橋新闢快線公車。「988板橋快線」平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各提供20班次、「989機場快線」及「990機場快線」每日分別自淡水新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆提供10班次服務。

「115淡水八里觀光公車」串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，除假日提供固定班表、定點發車服務外，每周1至周5也可搭乘「115平日線」跨橋往返淡水、八里串聯淡江大橋兩岸生活圈。

目前全新北市公車路線已有372條，總車輛數2538輛，平均每日載客量高達80萬人次，近8年已服務超過21億9千萬人次。新北市持續推動公車運輸智慧化、低碳化與路網升級，全市電動公車已突破534輛，並朝2030年市區公車全面電動化目標邁進。

智慧型公車站牌則已建置約3280座，乘客覆蓋服務高達九成以上，同時持續建置候車亭，全面優化候車環境，讓市民真正感受到「交通更便利、生活更幸福」。

新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（中）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（中）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影

新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（左三）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（左三）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影

新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（右二）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影
新北市交通局配合淡江大橋通車新闢板橋、機場快線及淡水八里觀光共4條公車路線，經1個月測試之後今天正式營運，市長侯友宜（右二）主持啟航儀式，歡迎民眾多加利用。記者林昭彰／攝影

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