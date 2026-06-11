三鶯捷運將通車形象影片大公開 侯友宜曝新北魅力

捷運三鶯線繼6月7日履勘後，待中央核發營運許可就能通車，新北市政府今公布三鶯線形象影片，並邀請新生代演員雷嘉汭擔任形象代言人，形象影片以「三鶯捷奏」為主題，透過細膩鏡頭展現沿線人文風貌、產業特色與城市魅力，描繪軌道建設帶動區域發展的嶄新願景。

侯友宜今出席活動表示，三鶯線報中央待核定，盼年中能順利通車，通車後從三鶯線到台北可節省20分鐘，最重要可帶動地方產業、觀光、人文蓬勃發展，這是我們的目標，三鶯線通車後新北市整個捷運營運長度超過108公里，是全國捷運路網最長的城市。

侯友宜說，未來新北市還有七線興建、七線在規劃，希望2030年可達到每10萬人有3座車站，能與東京、首爾並駕齊驅，除了路網繼續努力，也希望可帶動北台灣的共榮共好。

新北捷運局長李政安說，三鶯線沿線蘊藏豐富人文歷史與特色景觀，形象影片以「城市節奏」與「生活故事」作為敘事主軸，呈現捷運建設如何串聯文化、觀光與產業發展。

影片中描述頂埔站三鶯線專屬的到站音樂響起、三鶯節奏啟動，開始民眾搭捷運日常，台北大學站展現大學生的青春洋溢外，透過全台唯一捷運仿古橋梁、新舊串聯，象徵三鶯地區歷史文化的根與未來成長的芽；陶瓷老街站的陶藝青年透過作品展現捷運多元便利；鶯歌車站描繪城市的日常序曲，三鶯線串起你我的生活節奏。

擔任三鶯線形象代言人的雷嘉汭分享，她在拍攝期間實地走訪土城、三峽及鶯歌，不僅深入認識地方文化，也深刻感受到在地的活力，她認為，三鶯線不僅是一項交通建設，更是一條串聯城市故事與生活情感的重要路徑，期待通車後，民眾都能搭捷運深入探索在地美好，感受新北多元豐富的城市魅力。