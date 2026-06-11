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北市衛生局抽驗穀豆類產品不符規定 福壽牌優質大麥片上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局4月至零售業者、超市、賣場等處共抽驗30件穀豆類產品，其中1件福壽牌優質大麥片及2件綠豆不符規定。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局4月至零售業者、超市、賣場等處共抽驗30件穀豆類產品，其中1件福壽牌優質大麥片及2件綠豆不符規定。圖／北市衛生局提供

台北市衛生局把關食用穀物及乾豆類產品的安全，今天公布4月至零售業者、超市、賣場等處共抽驗30件穀豆類產品，檢驗結果有3件產品不符規定，包含1件福壽牌優質大麥片及2件綠豆。

衛生局此次抽驗30件穀豆類產品，包括25件輸入、5件國產，品項有綠豆10件、芝麻5件、燕麥4件、黃豆2件、薏仁1件、紅豆2件、黑豆1件、米1件、小米1件、紅藜1件、蕎麥1件、大麥1件；依品項擇定檢驗項目，包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。  

衛生局檢驗結果有1件在大麥片，檢驗地點鄰近迪化街的金祥鎰雜糧行，另有2件來自萬華區呂益豐商號（益豐商號）、中正區慶成農產行（源豐雜糧行）的毛綠豆，各檢出1項殘留農藥不符衛生福利部公告的「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局已令販售地點業者立即下架不得販售，經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄台中市、高雄市衛生局依權責辦理。不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品安全首重源頭把關，進口商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期送驗原料、半成品或成品，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品的來源憑證，以利產品溯源管理。選購相關產品時，最好選擇具有良好信譽的商家產品或具農政機關核發的農產品標章，確保飲食安全。

衛生局也提醒民眾，食用或烹調穀豆類前，先以流動清水沖洗，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，來減少及降低農藥的殘留。

台北市衛生局4月至零售業者、超市、賣場等處共抽驗30件穀豆類產品，其中1件福壽牌優質大麥片及2件綠豆不符規定。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局4月至零售業者、超市、賣場等處共抽驗30件穀豆類產品，其中1件福壽牌優質大麥片及2件綠豆不符規定。圖／北市衛生局提供

衛生局 農藥殘留

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