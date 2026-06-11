聽新聞
0:00 / 0:00
台北市獲「李光耀世界城市獎」蔣萬安：周日率團飛新加坡領獎
新加坡2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。台北市長蔣萬安上午受訪指出，這個星期天，他將率團飛往新加坡領取這個獎項。
該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，台北也成為全台唯一獲此殊榮的城市。
蔣萬安上午出席AI領航．智造安穩觀摩會受訪，譙到台北市政績時指出，台北市獲得有全球城市評諾貝爾獎之稱的新加坡李光耀城市獎特別獎的榮譽。這也是全台灣第一個城市獲得這個獎項。所以在這個星期天，他也將率團飛往新加坡領取這個獎項，會借由這個機會，和倫敦市，布達佩斯等共同分享城市治理的理念以及成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。