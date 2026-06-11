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台北市獲「李光耀世界城市獎」蔣萬安：周日率團飛新加坡領獎

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席AI領航．智造安穩觀摩會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席AI領航．智造安穩觀摩會受訪。記者楊正海／攝影

新加坡2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。台北市長蔣萬安上午受訪指出，這個星期天，他將率團飛往新加坡領取這個獎項。

該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，台北也成為全台唯一獲此殊榮的城市。

蔣萬安上午出席AI領航．智造安穩觀摩會受訪，譙到台北市政績時指出，台北市獲得有全球城市評諾貝爾獎之稱的新加坡李光耀城市獎特別獎的榮譽。這也是全台灣第一個城市獲得這個獎項。所以在這個星期天，他也將率團飛往新加坡領取這個獎項，會借由這個機會，和倫敦市，布達佩斯等共同分享城市治理的理念以及成果。

李光耀 新加坡 蔣萬安

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