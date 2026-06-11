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體驗文化魅力「手繪印尼蠟染」移民署邀民眾感受異國工藝之美

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新住民生活成長協會理事長黃品溱（右四）、新北市服務站視察林益玄（前中）與參加民眾合影。圖／移民署新北市服務站提供
新住民生活成長協會理事長黃品溱（右四）、新北市服務站視察林益玄（前中）與參加民眾合影。圖／移民署新北市服務站提供

為推動多元文化融合並豐富家庭教育內涵，內政部移民署新北市服務站昨天舉辦「家庭教育課程：手繪印尼蠟染」體驗活動，邀請深耕印尼文化推廣多年的凱印舞蹈團團長曹寒妮（Hanny Milliana Tsao）擔任講師，帶領學員與家庭成員一同揭開聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產「印尼蠟染（Batik）」的神秘面紗，透過色彩豐沛的手繪圖騰，體驗濃厚的東南亞風情。

曹寒妮老師指出，Batik 在印尼被視為「國服」，舉凡經貿商務、婚禮慶典等重要場合，當地民眾皆會穿著。現場也展示了蓮花（Kawung）、彎刀（Parang）及雲朵（Mega Mendung）等早期皇室專用的經典圖騰，豐富的文化底蘊，令在場學員讚嘆連連。

除了文化歷史導覽，活動核心焦點為「傳統手繪蠟染（Batik Tulis）」實作體驗，帶領學員們認識棉布、專業熔蠟、爐具，以及最關鍵的傳統手作工具「壺銅筆（Canting）」，並依循傳統工序，從最初的鉛筆構圖、使用壺銅筆沾取熱蠟描繪，再到上色與高溫脫蠟、晾曬，親自體驗精細的職人精神。

新北市服務站鄭曜䅞主任表示，此次家庭教育課程不僅是一場手工藝的體驗，更是一座跨越文化的橋樑，透過大手牽小手的共同創作，不僅增進了家庭親子間的親密互動，也在手作過程中學會欣賞不同的文化之美，為社區注入多元、和諧的溫暖力量。

另端午佳節將屆，鄭主任也提醒參與的新住民，請留意勿請海外親友郵寄含豬肉內餡之糕餅、臘肉、肉鬆蛋捲等產品來台，防止非洲豬瘟入侵，共同守護我國農畜產業安全。

印尼蠟染實作體驗，曹寒妮講師帶領民眾構思作品。圖／移民署新北市服務站提供
印尼蠟染實作體驗，曹寒妮講師帶領民眾構思作品。圖／移民署新北市服務站提供

實作體驗完成，民眾展示色彩斑斕的創作成果。圖／移民署新北市服務站提供
實作體驗完成，民眾展示色彩斑斕的創作成果。圖／移民署新北市服務站提供

印尼 移民署 內政部

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