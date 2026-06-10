提升消防量能、改善休息空間 張智倫爭取新北員山消防分隊廳舍升級

新北市中和區員山消防分隊使用現有廳舍32年，面臨房舍老舊、長年潮濕且寢室空間不足問題，立委張智倫爭取擴大廳舍空間，今天偕市議員陳錦錠前往會勘。張智倫說，給消防英雄更好的環境，就是給市民更大保障，期盼提升員山分隊消防量能，改善人員休息空間，達成警察、消防、戶政、百姓多贏。

張智倫指出，員山消防分隊救災救護勤務繁重，但因空間不足，只能在馬路上進行操練，義消也要擠在地下室訓練。他說，曾實地走訪消防員寢室，發現居住空間狹窄且無收納空間，健身更要到悶熱的地下室，長期潮濕也導致壁癌嚴重，不僅影響生活品質，也增加人員身心負擔，令人不捨。

新北市消防局副局長蔡武忠表示，員山消防分隊住宿環境不佳，亟待改善。新北市中和戶政事務所主任詹惠娟指出，考量民眾洽公便利性，希望移至一樓。新北市警察局中和分局長陳宇桓表示，中原派出所現駐地屋齡超過40年，一樓廁所只有一個馬桶，所內環境彷彿是「難民營」，希望能搬遷到勤務大樓。

「讓英雄好好休息，才有力量守護市民」，張智倫表示，員山消防分隊位於消防大樓1、2樓，戶政事務所員山辦事處位在3、4樓，未來目標是將戶政事務所與中原派出所一起搬遷至隔壁勤務大樓，分階段騰出3、4樓空間，交給員山分隊統籌運用。規畫3樓做為訓練空間，並存放義消裝備；4樓當辦公空間及寢室，寢室人員配置更分散，日常起居環境更充裕。

張智倫指出，未來中原派出所暫時遷入勤務大樓，可免於付租金、增加廳舍空間，2030年至2031年間搬入民間捐贈公益設施空間；戶政事務所員山辦事處搬遷至勤務大樓1樓，民眾洽公不用再辛苦爬至3樓；員山消防分隊也能獲得「+2層樓」使用空間，達成警察、消防、戶政、民眾「四贏」局面。

張智倫表示，事涉三個單位搬遷與廳舍修繕，呼籲市府除了提府平台討論確認，相關工程預算應編列到位，新北市民政局與新北市警局要密切溝通，確認空間釋出及進駐規畫，確保早日搬遷完畢。

新北市中和區員山消防分隊使用現有廳舍32年，面臨房舍老舊、長年潮濕且寢室空間不足問題，立委張智倫爭取擴大廳舍空間，今天偕市議員陳錦錠前往會勘。圖／立委張智倫團隊提供

新北員山消防分隊結構無法承重，重型救災車輛無法進駐，只能配置小型輕量化水箱車，等於限制重裝救災能量。地下一樓健身與休息區悶熱、無對外換氣窗，且壁癌嚴重，消防員起居也受影響。圖／立委張智倫團隊提供

新北市中和區員山消防分隊使用現有廳舍32年，面臨房舍老舊、長年潮濕且寢室空間不足問題，立委張智倫爭取擴大廳舍空間，今天偕市議員陳錦錠前往會勘。圖／立委張智倫團隊提供