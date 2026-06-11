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新北停車場大建設期 停管基金舉債90億

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／新北交通局提供
新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／新北交通局提供

新北市停管基金目前累積舉債逾九十億，創近年新高，年利息達一點九四八億元，預計償還年度為二○五五年。市府表示，新建案部分車格改收代金，市府會持續規畫停車場，平衡供需。

停管基金來源包括路邊、路外停車收費和罰鍰分成，主要用於停車場興建、維護及建置智慧管理系統。市府表示，近年因停車場建設進入擴張期，投入較多建設經費，舉債上升，將持續推動智慧停車收費、提升周轉率、引進民間投資並控管建設成本與營運支出，維持停管基金財務穩健。

新北市交通局指出，全市轄管公有路外停車場三一三場，提供四點八萬汽車格及二點二萬機車格，市長侯友宜八年任內完成立體停車場廿七場、平面停車場一○四場，新增路外小型車一萬三七九三格、機車一萬四八四格，目前施工中十二場，今年會再啟用四場。

對於停管基金累積舉債逾九十億元，議員黃心華表示，負債數額確實創下近年新高，但須客觀看待，負債主要是投入停車場興建所產生的建設型支出，而非消耗性支出。近年中央補助有限、營建工料成本持續上漲，停車場興建經費大幅增加，也推升舉債規模。

「市府應審慎面對每年近二億元利息負擔。」黃心華建議，除加速施工十二座停車場啟用，提前透過停車收入及權利金逐步回收成本，也應積極盤點公有土地、學校改建及公園開闢等機會，優先布局停車需求最迫切熱區。

黃心華說，許多重劃區為維持街道景觀不願增設路邊停車格，但新大樓建案內部汽機車停車空間往往僅能滿足約七成住戶需求，導致停車需求外部化。停車場建設不能只依賴政府興建，更要適度分散，用政策獎勵手段，鼓勵住宅大樓在設計規畫階段，也納入周邊商業活動臨時停車需求，減少政府興建停車場財政負擔與壓力。

停車場

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