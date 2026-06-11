新北建案1戶1車位 代金新制上路

新北建案以往採一戶一汽車位一機車位設置標準，近年居住型態走向小宅化，公共運輸日益便利，市府昨公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，導入停車位代金機制，挹注停管基金專戶，降低建商開發成本，也可減輕民眾購屋負擔，新制昨起上路。

新北交通局簡任技正吳政諺指出，過去建案一戶一停車位設置標準，若要滿足車位需深度開挖，工程安全恐有疑慮；隨民眾用車習慣改變，市府多次邀產官學界研商，訂定更符現況的交通影響評估審查原則。

他說，建商興建停車格數量，若經審議未達車位標準，受限基地條件難以增設車位，經交通局同意，建商可循繳納代金替代方案，汽車格一五○萬元，機車格卅萬元，降低不必要的住宅開發成本。

例如建商規畫三百戶建案，以都更案停車格打八折須興建兩百四十格，若受空間條件限制難以符合，不足部分可繳代金補足。

若民眾購屋無車位需求，就可免除買車位負擔，降低實質購屋成本，建商繳納代金收入專款投入公有停車場建設及周邊停車環境改善。

新北市建商公會常務理事黃志桐說，代金制度給建商多個選擇，因建案對外銷售有市場條件，大基地開挖地下室成本可能無須一五○萬，若繳代金不划算；小基地開挖成本高適合繳代金，建議估價機制有更彈性作法。

新北陳姓男子說，雙北大眾運輸便捷，在都會區生活根本無須買車及停車位，可降低購屋成本是好事。

北市二○○五年即訂有「台北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」，如果停車位數量未達法定需求，可改以繳納代金替代。與新北不同之處是新北採固定價格，北市則依建案所在位置及建築面積規模比例計算。

北市現行制度「以依法留設為原則，極少數微型基地提供代金救濟」，將持續關注鄰近縣市的政策成效，審慎研議相關法令。