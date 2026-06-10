北車附近天坑 鐵道局：已交由北市管理

台北市又現天坑！捷運北門站三號出口旁人行道，今日上午出現天坑，連台電變電箱也陷落。由於事發地點土地屬鐵道局管轄，鐵道局晚間也發聲，強調該處目前交由北市住都中心辦理公辦都更中，平日也是由北市新工處負責維護。

天坑地點就位在人來人往的捷運北門站三號出口旁人行道，北市工務局指出，此處土地屬鐵道局管轄，旁邊有委託國家住都中心的建案，台電已到場移置變電箱。初步瞭解是地下污水下水道管線破洞導致。

鐵道局表示，北次路面坍塌地點位在鐵道局經管之台北車站專用區E1、E2基地範圍內，此基地已於2022年9月完成公辦都市更新招商，並點交由實施者「台北市住宅及都市更新中心」辦理公辦都更，並由其負責維護管理作業。

鐵道局強調發生塌陷之人行道，位於既有圍籬外側，是於都市更新開發招商前，就已提供臺北市政府作為公眾通行之公益使用，並由該府新建工程處施作相關人行道鋪面工程，目前E1、E2基地尚未動工，故由新工處持續辦理人行道養護及管理工作。

鐵道局指出，事發後已派員前往現場，會同台北市政府相關單位了解原因及後續處置。北市工務局衛生下水道工程處將於明日辦理灌漿回填及人行道復舊作業，以儘速恢復通行安全。