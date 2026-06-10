新北停車場進入大建設期 停管基金累計負債90億

新北市停管基金目前累積負債90.1億創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。市府表示，停管基金來源主要來自路邊及路外停車收費和罰鍰分成，主要用於停車場興建、維護及智慧管理系統建置，近年因停車場建設進入擴張期，投入較多建設經費，以致負債上升，未來將持續推動智慧停車收費、提升周轉率、引進民間投資並控管建設成本與營運支出，來維持停管基金財務穩健。

新北市交通局表示，全市轄管公有路外停車場有313場，提供4.8萬格汽車及2.2萬格機車，市長侯友宜8年任內則已完成立體停車場27場、平面停車場104場，新增小型車1萬3793格、機車1萬484格路外停車空間，目前施工中12場，預計今年再啟用4場。

交通局說，三重區興華公園地下停車場已於今年5月底完工，提供208小型車位；三重區玫瑰立體停車場預計今年6底完工，提供458小型車位，70機車位；三重區的新北市第二辦公行政大樓地下停車場預計今年12月完工，提供949小型車位，2776機車位，另永和區永平國小地下停車場則預計今年7底完工，提供238小型車位，692機車位。

交通局表示，這4處停車場今年陸續完工後，會進行請領使用執照及委外民間廠商進駐經營前準備，因此啟用時間尚未確認，交通局表示，因近年進入停車場建設擴張期，仍會視供需情況繼續建置停車場，來回應地方停車需求。

針對新北市停管基金累積負債達90.1億元，新北市議員黃心華表示，負債數額確實創下近年新高，但必須客觀看待，這些負債主要是投入停車場興建所產生的建設型支出，而非消耗性支出。近年在中央補助有限、營建工料成本持續上漲的情況下，停車場興建經費大幅增加，也推升舉債規模。

他說，市府仍應審慎面對每年近2億元的利息負擔，除了加速施工中12座停車場完工啟用，提前透過停車收入及權利金逐步回收成本外，也應積極盤點公有土地、學校改建及公園開闢等機會，優先布局停車需求最迫切的熱點地區，提高土地利用效益。

黃心華表示，目前許多重劃區為維持街道景觀，不願增設路邊停車格，但新大樓建案內部汽機車停車空間往往僅能滿足約七成住戶的需求，導致停車需求外部化。因此，停車場建設不能只依賴政府興建，更要適度分散，用政策獎勵手段，鼓勵住宅大樓在設計規畫階段，也納入周遭商業活動的臨時停車需求，減少政府不斷興建停車場的財政負擔與壓力。