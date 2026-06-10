快訊

三年來首見…美CPI年增率破4% 美股期指跌

嚇鼠人！旅客搭車驚見「老鼠車內趴趴走」 台鐵回應了

不情願？南韓科技巨頭陪黃仁勳發零食 臉太臭挨轟「像在餵狗」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北停車場進入大建設期 停管基金累計負債90億

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎／新北即時報導
新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／交通局提供
新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／交通局提供

新北市停管基金目前累積負債90.1億創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。市府表示，停管基金來源主要來自路邊及路外停車收費和罰鍰分成，主要用於停車場興建、維護及智慧管理系統建置，近年因停車場建設進入擴張期，投入較多建設經費，以致負債上升，未來將持續推動智慧停車收費、提升周轉率、引進民間投資並控管建設成本與營運支出，來維持停管基金財務穩健。

新北市交通局表示，全市轄管公有路外停車場有313場，提供4.8萬格汽車及2.2萬格機車，市長侯友宜8年任內則已完成立體停車場27場、平面停車場104場，新增小型車1萬3793格、機車1萬484格路外停車空間，目前施工中12場，預計今年再啟用4場。

交通局說，三重區興華公園地下停車場已於今年5月底完工，提供208小型車位；三重區玫瑰立體停車場預計今年6底完工，提供458小型車位，70機車位；三重區的新北市第二辦公行政大樓地下停車場預計今年12月完工，提供949小型車位，2776機車位，另永和區永平國小地下停車場則預計今年7底完工，提供238小型車位，692機車位。

交通局表示，這4處停車場今年陸續完工後，會進行請領使用執照及委外民間廠商進駐經營前準備，因此啟用時間尚未確認，交通局表示，因近年進入停車場建設擴張期，仍會視供需情況繼續建置停車場，來回應地方停車需求。

針對新北市停管基金累積負債達90.1億元，新北市議員黃心華表示，負債數額確實創下近年新高，但必須客觀看待，這些負債主要是投入停車場興建所產生的建設型支出，而非消耗性支出。近年在中央補助有限、營建工料成本持續上漲的情況下，停車場興建經費大幅增加，也推升舉債規模。

他說，市府仍應審慎面對每年近2億元的利息負擔，除了加速施工中12座停車場完工啟用，提前透過停車收入及權利金逐步回收成本外，也應積極盤點公有土地、學校改建及公園開闢等機會，優先布局停車需求最迫切的熱點地區，提高土地利用效益。

黃心華表示，目前許多重劃區為維持街道景觀，不願增設路邊停車格，但新大樓建案內部汽機車停車空間往往僅能滿足約七成住戶的需求，導致停車需求外部化。因此，停車場建設不能只依賴政府興建，更要適度分散，用政策獎勵手段，鼓勵住宅大樓在設計規畫階段，也納入周遭商業活動的臨時停車需求，減少政府不斷興建停車場的財政負擔與壓力。

新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／交通局提供
新北市因公有停車場建設進入擴張期，致停管基金累計負債90.1億元創近年新高，年度利息要1.948億元，預計償還年度為2055年。圖／交通局提供

停車場 侯友宜

延伸閱讀

望月公園設「靈車停車場」？ 新北交通局說話了

橫向國道收費？高公局回應立委提案：3個月內提研究報告

後埔國小通學工程何時開工？養工處：預計明年初進場

粵車南下擴至灣區9市 明年擬覆蓋全廣東 維持留港3天

相關新聞

北車附近天坑 鐵道局：已交由北市管理

台北市又現天坑！捷運北門站三號出口旁人行道，今日上午出現天坑，連台電變電箱也陷落。由於事發地點土地屬鐵道局管轄，鐵道局晚間也發聲，強調該處目前交由北市住都中心辦理公辦都更中，平日也是由北市新工處負責維護。

貢寮區美豐里辦性平暨環保宣導活動 百位里民冒雨熱情參與

新北市貢寮區美豐里今(10)日舉辦性別平等暨環保政令宣導活動，雖然天候不佳、大雨不斷，仍吸引超過百位里民熱情參與。活動透過宣導與交流，讓居民了解性別平等觀念及各項政府政策，提升社區參與及公共事務關注度。

雙溪荷花季13日登場 7公頃荷田迎夏綻放

一年一度的雙溪荷花季即將登場，新北市雙溪區以友善耕作方式栽種超過7公頃荷花，打造全市最大的友善荷花田園區。隨著盛夏來臨，荷花陸續綻放，翠綠荷葉與粉嫩花朵交織成美麗景致，吸引不少民眾前往賞花拍照。今年荷花季將於6月13日在上林荷花園熱鬧展開，邀請民眾一起走進田野，感受雙溪獨有的夏日風情。

汐止區長青路210巷大雨坍方 復建工程完工通車

在去年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，在長青里就發生山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，道路中斷，所以新北市議員白珮茹也爭取復建工程，2,400萬的經費，在六月己經完工開放通行。

汐止區保長里防災有成 桃園市志願服務推廣志工來觀摩

汐止區保長里推動防災社區有成，也獲得一星韌性社區，今(10)日，桃園市志願服務推廣中心就帶著125位防災士來進行防救災研習交流活動，除了在王母救世宮進行簡報，並且分組帶到里內介紹如何防災，大家進行防災演練與實務的交流，讓遠道而來的桃園市志工收獲很多。

淡水馬偕醫院攜手四里演練 協尋失智長者新模式

為強化社區面對失智長者走失事件的即時應變能力，淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心攜手新北市政府警察局淡水分局、淡水區公所、淡水區衛生所及在地里鄰網絡，在淡水區竹圍地區辦理「里鄰愛聯守，記憶不迷航」失智長者走失四里聯合協尋演練。共同建立社區快速通報與協尋合作機制，展現失智友善社區安全網的實踐成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。