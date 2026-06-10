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中市大里中興路二段遇雨再淹 市議員：去年的改善工程證明無效
近日連續大雨，台中市大里區中興路二段480號至482號附近再度出現積淹水情形，行人通行不便，也引發居民不滿。台中市議員江和樹今天勘查後說，該處去年已辦理會勘並改善，但大雨後依然出現積水狀況，顯示改善成效未達預期，市府相關單位應全面檢討並再提出改善方案。
江和樹說，針對中興路二段480號至482號人行道積水問題，他去年7月15日邀集台中市政府建設局、大里區公所和內新里辦公處辦理現場會勘，希望透過改善工程解決長期困擾居民的問題。然而一年過去了，只要遇到較大雨勢，現場仍出現明顯積水情形，居民抱怨聲不斷。
他說，既然去年已經完成會勘及改善工程，如今卻再次發生積水問題，市府相關單位應重新檢討包括排水坡度設計、排水孔配置及整體排水容量是否足夠，不能讓民眾一再承受相同困擾。目前已發文要求12日下午2時再次辦理現場會勘。
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