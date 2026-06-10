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淡水馬偕醫院攜手四里演練 協尋失智長者新模式

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水馬偕攜手社區，深化失智症預防與照護服務。圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕攜手社區，深化失智症預防與照護服務。圖／紅樹林有線電視提供

為強化社區面對失智長者走失事件的即時應變能力，淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心攜手新北市政府警察局淡水分局、淡水區公所、淡水區衛生所及在地里鄰網絡，在淡水區竹圍地區辦理「里鄰愛聯守，記憶不迷航」失智長者走失四里聯合協尋演練。共同建立社區快速通報與協尋合作機制，展現失智友善社區安全網的實踐成果。

演練特別模擬失智長者走失情境，讓里長、鄰長、志工及社區居民在貼近真實的情境中應用『看、問、留、撥』的應對技巧，學習如何辨識異常徵兆、主動關懷、通報警政單位及配合社區網絡展開協尋。演練過程也讓參與者深刻體認到，失智長者走失時往往不易從外觀立即辨識，更需要社區居民提高敏感度與關懷意識。

這次演練突破以往單一里別模式，結合民權里、竹圍里、福德里及正德里共同參與，由各里里長號召鄰長及志工投入協尋演練。透過跨里別合作，不僅強化通報速度與橫向聯繫能力，也讓社區居民實際熟悉失智長者走失時的應變流程，進一步建立社區聯防協尋機制。

這次演練由淡水馬偕社區醫學中心統籌規劃，透過整合社區資源、警政通報系統及里鄰守望網絡，模擬失智長者走失後的應變流程，提升社區面對突發事件的協調能力與應變效率。期望在失智長者發生走失時，能即時啟動跨單位合作機制，發揮社區守望相助力量，協助長者平安返家。

失智症不僅是個人與家庭的照護議題，更是社區共同面對的重要公共安全議題。近年來，淡水社區醫學中心持續深入社區推動失智友善服務，包括失智守護志工培訓、失智症十大警訊宣導、AD8極早期失智症篩檢、指紋捺印建檔及失智長者走失預防宣導等工作，逐步提升居民對失智症的認識與警覺，協助社區建立更完善的支持系統。

新北市政府警察局淡水分局表示，失智長者走失事件發生時，時間就是關鍵。若能結合警方專業協尋機制與社區第一線里鄰網絡，將有助於縮短協尋時間，提高長者平安返家的機會。此次演練也建立起警政單位與社區居民之間更緊密的合作默契，為未來實際個案處理奠定良好基礎。

淡水馬偕表示，「里鄰愛聯守，記憶不迷航」不僅是一場演練，更是失智友善社區從宣導走向實務行動的重要一步。透過醫療、警政、行政及社區力量的跨域合作，將失智照護從醫院延伸至街巷鄰里，共同守護長者安全與尊嚴，未來，淡水馬偕將持續攜手社區夥伴推動失智友善社區建構，深化失智症預防與照護服務，打造更溫暖、更安全、更具韌性的高齡友善社區。

淡水 馬偕醫院

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