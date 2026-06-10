汐止區保長里防災有成 桃園市志願服務推廣志工來觀摩

汐止區保長里推動防災社區有成，也獲得一星韌性社區，今(10)日，桃園市志願服務推廣中心就帶著125位防災士來進行防救災研習交流活動，除了在王母救世宮進行簡報，並且分組帶到里內介紹如何防災，大家進行防災演練與實務的交流，讓遠道而來的桃園市志工收獲很多。

桃園市政府社會局所舉辦的「115年度桃園市志願服務推廣志工防救災研習交流活動」，這次選擇到防災有成的汐止區保長里進行參訪，當天在王母救世宮進行接待，當天包括汐止區長林慶豐以及保長里內的防災士熱情迎接，並且由里長賴宗福進行防災社區簡報，說明防災的重要性，還有里內怎麼做，進行經驗分享，包括要隨時掌握災害熱點，也要關注就近避難收容中心，並且強調，要認識災害，進而在災害發生時，第一時間能夠自救最重要。

王母救世宮副主委楊理建說，今天是桃園市志願服務中心的志工來參訪防災社區，以及防災士面對災害時的應變與協作能力交流，由王母救世宮提供場所舉辦，自己本身也是防災士，認為社區鄰里自主防災真的很重要，很歡迎桃園的志工來，提升防災知識交流。

保長里長賴宗福提到，今天是桃園市社會局轄下的桃園市志願服務推廣中心，有3台遊覽車、約125位志工來到保長里交流防災工作，今天主要是跟所有的志工講防災要從本身做起，如果志工，每個社區、每個鄉里都有自救的能力，最後再追求他救跟政府的協助，這樣的防災工作才是真正確實的落實。

桃園市志願服務推廣中心主任賴乙箴表示，今天是配合推廣中心的年度計劃，都會有防救災觀摩的活動，有做了很多資料的搜尋，知道保長里在救災很有經驗，而且是有一些實績的，再加上之前看到汐止淹水的新聞很多，現在的確是少很多了，一定是有可以學習跟觀摩的地方，所以就帶隊來學習，今天透過簡報，覺得里長把防救災日常的訓練變成系統SOP，而且不只是組織好了之後還有紀錄，有紀錄這件事就是可以讓大家能夠督促，也讓大家能夠有所遵循。