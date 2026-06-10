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汐止區長青路210巷大雨坍方 復建工程完工通車
在去年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，在長青里就發生山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，道路中斷，所以新北市議員白珮茹也爭取復建工程，2,400萬的經費，在六月己經完工開放通行。
新北市議員白珮茹表示，因為去年10月的風災，導致長青路210巷上方道路坍塌滑坡，非常感謝新北市政府養工處的配合，終於在6/1日完成道路搶災，原本封閉的道路已經開通了，也希望在氣候變遷的時代，大家能夠多注重水土保持。
長青里長陳建興提到，長青路210巷去年連續大雨大片山坡地坍方，當時道路整個都不通，連社區道路都掩埋到、也造成淹山，之後市府養工處進場施作復建工程，經費大約是2400萬元。
復建工程由市府養工處主責辦理，經評估設計於下邊坡道路側施作擋土牆，邊坡則掛網噴漿加岩栓辦理，另做鋼板護欄裝設，工期約90天，己經在6/1日完工開放通行。
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