雙溪荷花季13日登場 7公頃荷田迎夏綻放

一年一度的雙溪荷花季即將登場，新北市雙溪區以友善耕作方式栽種超過7公頃荷花，打造全市最大的友善荷花田園區。隨著盛夏來臨，荷花陸續綻放，翠綠荷葉與粉嫩花朵交織成美麗景致，吸引不少民眾前往賞花拍照。今年荷花季將於6月13日在上林荷花園熱鬧展開，邀請民眾一起走進田野，感受雙溪獨有的夏日風情。

雙溪區公所表示，開幕當天除了可以欣賞荷花美景外，現場也規劃在地有機農產品展售市集、在地表演團體演出、街頭藝人氣球及陀螺表演，以及雙溪特色美食試吃活動，希望讓遊客在賞花之餘，也能深入認識雙溪的人文特色與農業魅力，帶動地方觀光與產業發展。

為方便民眾前往會場，活動當天將提供免費接駁巴士，自雙溪車站往返上林荷花園，每15分鐘一班車，服務時間自上午8時至下午5時。此外，今年也規劃荷花黏土相框、荷花扭扭棒及荷花夜燈等多場手作DIY活動，讓大小朋友都能透過創意手作，留下專屬的荷花季回憶。

雙溪區長劉盈良指出，今年同步推出「雙溪一日小旅行」，結合上林荷花園、雙溪老街及三貂嶺隧道等特色景點，帶領民眾深度體驗雙溪自然生態與地方文化。誠摯邀請全國民眾把握荷花盛開季節，走訪雙溪賞荷、品美食、逛市集，共度充滿自然與人文魅力的夏日時光。