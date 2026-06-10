貢寮區美豐里辦性平暨環保宣導活動 百位里民冒雨熱情參與

新北市貢寮區美豐里今(10)日舉辦性別平等暨環保政令宣導活動，雖然天候不佳、大雨不斷，仍吸引超過百位里民熱情參與。活動透過宣導與交流，讓居民了解性別平等觀念及各項政府政策，提升社區參與及公共事務關注度。

美豐里長周貝芳表示，性別平等已是現代社會重要價值，希望透過宣導活動讓更多民眾認識性平理念，建立彼此尊重、互相包容的觀念，共同營造友善和諧的社區環境。

貢寮區長柯建輝也特別到場向民眾進行政令宣導，說明近期區政推動成果及各項便民措施，並與里民面對面交流，讓民眾能即時獲得相關資訊，縮短資訊落差，提升政策推動成效。

區公所表示，透過結合性平教育與政令宣導，不僅能增進居民對公共議題的認識，也能強化社區凝聚力。未來將持續深入各里辦理相關宣導活動，讓政策資訊更貼近民眾需求，共同打造友善、幸福的生活環境。