力推科技降災守護勞工安全 北市表揚27組勞動安全獎得主

臺北市政府長期重視勞工職場安全，在市長蔣萬安致力於「打造安全、安心的工作環境」的施政理念下，持續推動科技降災與職場安全升級，並攜手企業共同打造更安全的工作環境。為表彰在推動職業安全衛生上有傑出表現的企業與從業人員，勞動局10日上午舉辦「臺北市勞動安全獎表揚活動」，向長期守護職場安全的幕後英雄致敬。

本次活動由臺北市副市長李泰興、勞動局長王秋冬及勞動部職業安全衛生署長林毓堂共同頒獎，共頒發11家優良單位獎、10位優良人員獎及6項工安創意獎，計有27組得主脫穎而出。每一項榮耀，都是企業與個人長期深耕職業安全衛生工作的成果，也展現公私協力推動職場安全、持續降低職業災害風險的具體成效。

李泰興在致詞時表示，國家社會繁榮進步，勞工朋友功不可沒，維護勞工的工作權益，是勞動局責無旁貸的任務，保障勞工職場安全及身心健康，並建立一個安全的勞動環境，也是作為首都的進步發展指標，更是勞工、企業及政府三方共同努力的目標。

勞動局長王秋冬指出，運用科技防災是臺北市長蔣萬安上任後推行的重大政策，勞動局將繼續秉持「深根職安、捍衛勞權」的理念，持續推動本市健康安全的工作環境，與勞工朋友共創友善及健康的職場。

本次得獎優良單位，在工地與辦公場域積極導入科技化災害預防機制、強化安全衛生管理制度，持續降低工安事故風險、建立優質職場環境，展現科技降災的具體成果。獲獎的10位優良人員則長期投入於職安制度推動、工地設施優化與健康管理等工作，以實際行動守護同仁的生命與健康，成為職場安全的重要推手。

此外，6項工安創意獎，也充分展現產業界結合高科技並運用各種新思維在安全創新上的潛力，透過各種的自動偵測機制，為職場安全注入新思維與科技能量。

勞動局表示，未來將持續強化督導與輔導能量，推動更多企業投入職安革新，讓「安全上工、安心生活」不只是口號，而是臺北市每位勞工都能實際感受到的工作日常。