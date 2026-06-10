北市「高規格」應變長寬5公尺、深2公尺天坑 坍陷原因找到了

捷運北門站3號出口旁人行道，上午出現長寬各5公尺、深2公尺的坑洞。北市附近有捷運、市民大道高架橋和市府公辦都更的工地，北市府「高規格」應變，出動透地雷達、成立前進指揮所，經檢測是衛工管破洞造成路基流失致地面下陷，晚間緊急搶修。

台北市副市長張溫德下午視察現場，他指出，坑洞的範圍約5公尺乘以5公尺，深2公尺的範圍，變電箱也下陷，下陷的位置權屬是交通部鐵道局的管轄範圍，市府也通知了台鐵跟鐵道局。另外，旁邊也有北市公辦都更的基地，所以一併做檢視。

張溫德表示，一旁的施工基地，目前E1、E2還在做文資的探勘，目前沒有任何施工的動作。基地內之前做文資保存的必要的挖掘，都是非常小規模，無安全問題。

台北市議員陳怡君在現場指出，天坑處緊鄰市民大道高架橋，建請建管處與新工處針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，並出動透地雷達檢測。

坍陷發生後，北市府不敢大意，派出透地雷達檢測，市府所有的管線單位，包含衛工、自來水、電信、水利等各單位都有搶修的人員在現場待命，也成立前進指揮所，下午也確定目前坑洞沒有繼續擴大的跡象。

台電的搶修人員將電箱做斷電處理移置後，目前鄭州路坍塌經查是衛工管破洞，造成路基流失致地面下陷，目前交由工務局衛工處處理，將四周用圍籬圍起，預計今晚進行管道修復，完成後明天再做人行道回填，