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官員因蔣萬安行程缺席定期大會挨轟「紀律差」議長緩頰：有類似慣例

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市議會。記者楊正海／攝影。報系資料照

台北市議會下午定期大會，宣讀市府提案，其中有關產發局所屬「成功市場改建工程」擬增編3.9億預算案，議員苗博雅因不滿局長陳俊安為了出席市長蔣萬安與雲林縣市張麗善行銷豬肉記者會，不在議場，將提案暫擱，也怒轟「紀律越來越差」；議長戴錫欽緩頰說「有慣例」

北市議會下午的一讀會，苗博雅提程序發言時指出，今天是議會的大會，有相關案子的局長，本來就應該要來，「這是最基本的」尤其今天產發局有一個要追加預算3.9億的案子，結果局長竟然因為一個雲林縣豬肉記者會就缺席大會的議案審議，相當不應該。

苗博雅指出，其實議會的大會，議員也沒有要求全部的局處首長都要來，「但有你的案子要來」就是很基本的規矩，所以產發局所提的成功市場改建工程增加預算案，將不予同意。

議長戴錫欽則表示，議員們對於各局處的案子，首長是不是完成請假手續？或是因為首長沒有出席、請副首長代理而有意見，要「暫擱」案子，他都充分尊重，這也是議員的職權，但產發局長是因為公務，要陪同市長出席，所以請假。戴錫欽也說，過去也有類似的慣例，至於提案要不要通過或者是暫擱，就尊重議員的處理。

蔣萬安 苗博雅 張麗善

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