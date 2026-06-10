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變革！北捷在這捷運站試辦「綠燈行、紅燈停」
台北捷運公司自行研發「閘門LED通行識別指示燈」，方便進出站旅客立即掌握票卡感應狀態，即日起在國父紀念館站鄰近5號出口的2座閘門試辦，移除現有的紅色門檔，以「綠燈行、紅燈停」概念，協助旅客快速通過閘門，大型活動舉辦時加速旅客進出站。
北捷指出，新增試辦的「閘門LED通行識別指示燈」，保留閘門既有螢幕顯示功能及提示音，再增加視覺化紅、綠燈號設計，旅客無須查看閘門螢幕或聆聽聲音，即可快速掌握票卡感應結果。
旅客持票卡通過「閘門LED通行識別指示燈」閘門，若票卡感應成功，閘門側邊即顯示「綠色燈光」，旅客即可通行；若票卡感應有問題，則會亮起「紅色燈光」，請旅客至詢問處洽站務人員協助。
北捷說，研發團隊在「不影響既有閘門功能」的前提下，進行光條控制板件開發，在不干擾原有電路及新增光條的電氣情況下，抓取票卡感應成功與失敗訊號，再精確控制光條顯示狀態，增添直覺的燈光識別功能。
北捷表示，未來將持續觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考，打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。
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