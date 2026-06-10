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後埔國小通學工程何時開工？養工處：預計明年初進場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員劉美芳（左一）昨邀集各單位辦理後埔國小周邊通學環境改善進度。圖／劉美芳提供
新北市議員劉美芳（左一）昨邀集各單位辦理後埔國小周邊通學環境改善進度。圖／劉美芳提供

新北市議員劉美芳今邀集新北市政府相關局處、後埔國小及地方里長會勘後埔國小周邊通學環境改善進度。劉美芳指出，後埔國小周邊道路狹窄，上下學時段人車爭道情況明顯，早在111年間即向市府反映改善需求，但相關改善工程至今仍未動工，呼籲市府加快推動進度，保障學童通行安全。

劉美芳表示，中央推動「通學步道示範區」政策後，將後埔國小周邊納入整體規劃，並核定補助改善工程經費。不過從規畫至今已歷時多年，周邊學童及家長仍持續面臨通學安全風險，希望市府加速行政程序，盡快完成工程發包及施工。

對此，新北市養工處表示，為改善後埔國小周邊通學環境，市府配合國土署通學示範區計畫提出「校園周邊暨行車安全道路改善－114年新北市通學區示範計畫第1區」，改善範圍包含板橋區重慶路、重慶路155巷、實踐路及光明街等路段。該案於114年3月提案爭取「永續提升人行安全計畫」補助，同年7月31日獲國土署核定，其中中央補助約占總工程經費1億元的一半，其餘由地方自籌。

養工處指出，工程後續進行規畫設計期間，多次邀集相關單位及民間團體討論，並於115年3月提送設計書圖送國土署審查，5月完成核定。不過近期因民間團體提出新增建議，部分設計內容仍須修正，預計今年7月初完成修正作業。

養工處表示，原規畫9月召開地方說明會，但經6月9日會勘後，將提前於7月底辦理地方說明會，同步展開工程發包程序。由於工程經費約1億元、工期約300天，預計明年初進場施工，盼透過整體道路環境改善，提升校園周邊通行安全及步行品質。

後埔國小校長黃清海表示，學校師生及家長都相當期待工程能盡速啟動，未來完工後可有效提升學生上下學安全及周邊交通順暢度。福德里里長劉慧琳也表示，支持市府投入資源打造更友善、安全的通學環境。

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