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影／基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突傳歇業 旅客嘆可惜謝國樑盼留下

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

國立海科館委託經營的基隆八斗子「倉箱蜜境文旅」，在Google擁有4.5顆星高評價，昨業者宣布將於7月15日結束營運，不少網友嘆「太可惜了，基隆又少了一間優質住宿」。市長謝國樑表示，得知後十分錯愕及重視，基隆的飯店假日都供不應救，已協助聯繫及協調，盼讓好的企業可以繼續留在基隆。

HOTEL BEGINS昨在官網說，倉箱蜜境文旅的這段旅程即將畫下句點，感謝每一位曾經在這裡停留的旅人，謝謝您將旅程中的一段時光交給他們收藏，將於7月15日結束營運。

消息一出有不少網友留言，一名網友說，「好突然啊，太可惜了，覺得你們把基隆在地生態、文化與特色結合的很好，還有旁邊就是海科館火車站，很方便探索火車慢旅。」、「太可惜了，基隆又少了一間優質住宿」。

2022年開幕的倉箱蜜境文旅，是海科館的學員宿舍改造委外經營，主打的深度生態導覽，是基隆近年最具指標性的住宿之一，在Google更擁有高達4.5星的好評。

謝國樑說，Hotel Begins昨天宣布歇業，他得知後十分重視，他和產發處長蔡馥嚀了解營運的狀況，已聯繫海科館館長並希望聯絡到飯店業者，大家坐下來討論。

謝國樑表示，基隆現在其實是有旅宿需求，以基隆長榮桂冠酒店為例，住房常常供不應求，可見基隆的旅宿需求，市府十分關心，希望做一些安排能圓滿解決。

謝國樑指出，市府希望以地方政府的立場，了解雙方在履約上是否有一些認知上不同的地方，盼大家可以碰面討論再確認，周未基隆的飯店多供不應求，希望能讓更多好企業留在基隆。

海科館表示，昨獲悉重雋股份有限公司因營運規畫調整，預計於7月中旬結束Hotel Begins對外營運。目前正積極與重雋公司高層聯繫，並規畫召開雙方協調會議，以進一步瞭解該公司決定結束營運之原因及面臨之困難，共同研商可行之解決方案。

海科館說，如評估後確認無法持續營運，期盼雙方秉持誠信、公平及互惠原則，儘速釐清相關權利義務與責任歸屬，並完成資產返還及點交程序，以利後續辦理招商作業。海科館將積極推動相關後續事宜，期能儘速恢復海科館旅宿服務營運，持續為參訪遊客提供優質且完善之住宿服務。

基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影
基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突宣布結束營運，旅客：太可惜了。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 海科館

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