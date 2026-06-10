北市驗生鮮蔬果47件 藥殘違規5件、九層塔占2件

台北市衛生局今天發布，4月抽驗市售生鮮蔬果47件的農藥殘留，計5件不符合規定、不合格率10.6%，包含2件九層塔及豌豆、紅鳳菜、香菜各1件，已命下架，並移請來源縣市依法行政。

衛生局發布新聞稿說明，4月前往北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處，隨機採樣生鮮蔬果47件，進行農藥殘留檢驗，結果有2件九層塔，以及豌豆、紅鳳菜、香菜各1件，共5件，各檢出1到4項農藥違反「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局說，除命抽樣地點下架停售，因都來自外縣市，已移請當地衛生局依法行政。依據食品安全衛生管理法規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局說，已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應相關品名代號10天。

另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應相關不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。