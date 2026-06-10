快訊

印度「蟑螂人民黨」崛起！青年怒吼成為反莫迪勢力？

又是自帶線行動電源爆炸！沒充電也起火還燒到筆電 行充品牌曝光「曾2度召回」

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

北市驗生鮮蔬果47件 藥殘違規5件、九層塔占2件

中央社／ 台北10日電

台北市衛生局今天發布，4月抽驗市售生鮮蔬果47件的農藥殘留，計5件不符合規定、不合格率10.6%，包含2件九層塔及豌豆、紅鳳菜、香菜各1件，已命下架，並移請來源縣市依法行政。

衛生局發布新聞稿說明，4月前往北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處，隨機採樣生鮮蔬果47件，進行農藥殘留檢驗，結果有2件九層塔，以及豌豆、紅鳳菜、香菜各1件，共5件，各檢出1到4項農藥違反「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局說，除命抽樣地點下架停售，因都來自外縣市，已移請當地衛生局依法行政。依據食品安全衛生管理法規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局說，已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應相關品名代號10天。

另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應相關不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

延伸閱讀

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

台中市當舖業名額增1家 競爭者眾市警局採抽籤

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

北市支持教師祭3措施 行政加人發激勵獎金擴大諮商

相關新聞

北捷國父紀念館站拆閘門擋 紅綠燈指示通行

台北捷運國父紀念館站承擔台北大巨蛋人潮疏運重任，為讓旅客進出站更快速，即日起試辦閘門LED通行指示燈，拆除鄰近5號出口的...

影／基隆4.5顆星「倉箱蜜境文旅」突傳歇業 旅客嘆可惜謝國樑盼留下

國立海科館委託經營的基隆八斗子「倉箱蜜境文旅」，在Google擁有4.5顆星高評價，昨業者宣布將於7月15日結束營運，不少網友嘆「太可惜了，基隆又少了一間優質住宿」。市長謝國樑表示，得知後十分錯愕及重視，基隆的飯店假日都供不應救，已協助聯繫及協調，盼讓好的企業可以繼續留在基隆。

端午佳節將屆 侯友宜致贈國軍部隊慰勞金感謝辛勞

端午佳節將屆，新北市長侯友宜今天在市政會議中舉辦端午節慰勞國軍活動，致贈陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅等10個國軍部隊慰勞金感謝國軍弟兄的辛勞，表彰官兵們長期在地方事務協助及災害防救上的辛勤付出，誠摯感謝與崇高敬意。侯友宜也祝福所有官兵佳節愉快、平安順利。

復育極危原生植物 北市雙溪濕地公園啟動異地保種

雙溪濕地公園以兼顧生態復育、環境教育及永續管理的卓越成果，入圍「2026國家卓越建設獎」最佳管理維護類獎項，再次展現臺北市推動生態治水與綠色城市治理的優異成效。目前配合農業部林業試驗所推動之「國家植物園方舟計畫」，於雙溪濕地公園進行瀕危原生植物之異地備份與復育，未來將成為生態復育重要參考指標。

照顧毛孩 李四川提市立動物醫院等6政見

新北市犬貓等寵物數逾三十六萬隻，居全國之冠，國民黨市長參選人李四川昨參訪新店區「小城里愛心認養小棧」，提設市立動物醫院等六大動保政見。民進黨蘇巧慧說，五月中旬即公布寵物政見獲得回響，三大方向包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，及擴大寵物長照。

江怡臻不連任 牽動藍綠白布局

新北市第十（土樹三鶯）選區議員江怡臻昨忽然宣布放棄連任，為選情投下震撼彈，牽動藍綠白布局。據了解，江下一步將出任新北市長參選人李四川競辦發言人，全力輔選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。