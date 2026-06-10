北捷國父紀念館站拆閘門擋 紅綠燈指示通行

台北捷運國父紀念館站承擔台北大巨蛋人潮疏運重任，為讓旅客進出站更快速，即日起試辦閘門LED通行指示燈，拆除鄰近5號出口的閘門門擋，以紅、綠燈號代表票卡感應結果。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為提升通行效率，團隊自行研發「閘門LED通行識別指示燈」系統，在不影響既有閘門功能前提下，進行光條控制板件開發，抓取票卡感應成功與失敗訊號，再連接光條顯示狀態，增添直覺的燈光識別功能。

北捷說明，此系統保留閘門既有螢幕顯示功能及提示音，增加視覺化紅、綠燈號設計，若票卡感應成功即顯示綠燈、票卡感應有問題則亮起紅燈，旅客無須停等查看閘門螢幕，就可快速掌握票卡感應結果，快速通過閘門。

北捷表示，國父紀念館站鄰近5號出口的2座閘門已拆除紅色門檔，即日起試辦此套系統，盼在大型活動舉辦時加速旅客進出站，提升通行效率，後續將觀察試辦情形、蒐集旅客意見以精進服務。