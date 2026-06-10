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新北高齡長照預算體檢 8年預算從33億元提升至百億成長近3倍

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北邁入超高齡社會，衛生局統計，近八年長照預算已增至百億元，成長約三倍。圖／新北衛生局提供
新北邁入超高齡社會，衛生局統計，近八年長照預算已增至百億元，成長約三倍。圖／新北衛生局提供

新北市65歲以上已達82萬人，今年率六都之先成立高齡長期照顧處，新北衛生局今日在市政會議進行專案報告表示，面對超高齡社會挑戰，近8年來長照服務量能持續成長，長照預算從33億元提升至近100億元，成長近3倍，照顧服務人力由9千人成長至逾1萬7千人，成長2.8倍，未來以「不失群、不失智、不失能」為目標，整合醫療、社福及長照資源，推動跨體系合作與在地照顧網絡建構，打造高齡友善城市。

新北市長侯友宜也表示，新北市在8年前的長輩是54萬人，現在已達到82萬人，為讓長輩能在地安養、樂活，新北特別成立高齡長照處，預算就編列將近百億，不管是亞健康或是健康長者或需要長照對象，各局處通力合作，從老人共餐、銀髮俱樂部到失智守護站、日照中心、關懷照顧據點，都希望能讓長者在地安養。

侯友宜說，未來在推動重大建設部分，包括板橋醫療園區、瑞芳醫療長照機構及銀新未來城、鶯歌醫養等等，公私部門通力合作，如在公部門已達到對長輩照顧80%，再加上私部門涵蓋率已達到9成多，市民朋友對市府滿意度都有9成以上，市府成立高齡長照處，就希望能夠把每一個長輩照顧得無微不至，讓他們最後的人生階段能夠開心樂活有尊嚴。

衛生局長陳潤秋指出，失智症患者隨人口高齡化大幅增加，對病患、家人及社會都是很大的挑戰，新北持續推動失智友善政策，今年更推動失智照護「三大創新、一項擴大」措施。

三大創新包括年輕型失智症職務再設計，協助年輕失智者維持社會參與及就業支持；推動失智友善商圈，結合淡水、三芝在地店家與社區力量，共同營造友善生活環境，以及建置高齡友善交通環境，透過延長行人通行秒數、放大行人號誌（小綠人）識別性，並強化醫療周邊路口安全改善，提升長者外出安全與通行便利性。

至於一項擴大為持續推展社會處方服務，透過擴增共照中心及社會處方單位之服務家數，結合醫療與社區資源，以非藥物介入模式強化社區支持系統，提升長者身心健康與社會連結。未來將持續整合醫療、長照與社區支持系統，並結合重大醫養園區建設與創新服務雙軌推動，持續完善高齡照護政策。

長照 侯友宜 新北

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