復育極危原生植物 北市雙溪濕地公園啟動異地保種

雙溪濕地公園以兼顧生態復育、環境教育及永續管理的卓越成果，入圍「2026國家卓越建設獎」最佳管理維護類獎項，再次展現臺北市推動生態治水與綠色城市治理的優異成效。目前配合農業部林業試驗所推動之「國家植物園方舟計畫」，於雙溪濕地公園進行瀕危原生植物之異地備份與復育，未來將成為生態復育重要參考指標。

雙溪濕地公園以「生態淨化、自然共生」為核心理念，透過濕地系統、水生植物及多樣化棲地營造，改善水質並提供生物棲息空間，同時兼具防洪調節、環境教育與市民休憩等多元功能。園區四季景色各具特色，晨間水霧輕覆濕地水岸，夕陽映照蜿蜒步道與綠意水景，吸引眾多鳥類、水生生物棲息其中，形成都市中難得一見的自然生態美景，也成為市民親近自然的重要綠色場域。

公園處表示，因許多原生植物族群生存正在受到威脅甚至瀕臨滅絕，農業部林業試驗所推動「國家植物園方舟計畫」，展開對原生瀕危植物的搶救。其中一項復育標的—細葉零餘子（澤芹），為生長於濕地環境、瀕危等級達「極危（CR）」之原生植物，且依林業試驗所森林生態組研究顯示具有吸附土壤重金屬之潛力，考量公園生態池引用水源及該物種生長特性兼具景觀潛力與環境淨化功能，於是由林業試驗所提供細葉零餘子種苗，於雙溪溼地公園開放水域先行種植，逐步建構兼顧景觀、科研與保育之示範地點，並將台北市做為異地保種的基地。期許隨著植群穩定成長，園區將於季節交替之際綻放成片白色花海，不僅象徵瀕危物種的重生，也讓濕地成為連結科學研究、環境教育與都市美學的永續舞台。

公園處陽明所主任陳彥材說明，公園處在雙溪濕地公園除定期進行植栽養護、水域清疏及設施巡檢外，也透過生態導覽、環境教育活動及社區參與機制，深化民眾對濕地保育與永續環境的認識，成功建立都市濕地管理典範。雙溪濕地公園從工程規劃、施工到後續管理維護，皆以「與自然共存」為目標，將原有都市空間轉化為兼具生態、水環境與休閒遊憩功能的重要綠色場域。

雙溪濕地公園此次入圍國家卓越建設獎，評審委員特別肯定其日常維護管理、生態保育推動及公共空間品質提升等方面的長期投入，不僅是對團隊努力的肯定，更彰顯臺北市持續推動宜居城市與永續環境建設的成果。未來，雙溪濕地公園將持續深化生態復育與環境教育工作，結合智慧管理與永續維護機制，營造更安全、友善且富有生態價值的公共空間，讓市民在都市中也能親近自然、感受濕地之美。

當盛夏的風輕輕掠過雙溪濕地綠色潮水，掀起微微漣漪，午後陽光灑落水面，碎成一片片閃亮的銀箔，像一幅尚未乾透的水彩畫。夏天的雙溪濕地，沿著步道慢慢行走，能聽見蟬聲與水鳥交錯，黃昏時分，天空由金橘轉為淡紫，整片濕地像披上一層柔軟薄紗，連時間都變得緩慢，若城市令人疲憊，雙溪濕地的夏日，便是一場安靜而溫柔的療癒。